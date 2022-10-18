不滿酒行清晨不送酒、男率眾砸店 台南警列治平對象法辦

台南市安平區以22歲施姓男子為首的不良組合，不滿酒行清晨4點多不願派人送酒，涉嫌糾眾怒砸商家櫃台、毆傷店員洩憤，台南市警四分局等單位將施列為治平對象， 昨天逮捕施及3名手下，施等4人都否認涉案。

警詢後依組織犯罪、恐嚇、毀損等罪嫌移送南檢法辦，檢察官詢問後各依2萬元至5萬元交保候傳。

警方接獲情資，施姓男子今年5月間以不滿酒行服務態度為藉口，不滿酒行清晨4點後不願送酒，便糾眾怒砸店家櫃台、毆傷店員洩憤，另有被害人7月間車把轎車停施家住處前，施也不滿率手下砸車，施曾因KTV包廂沒位置了，涉砸毀店家玻璃。

台南市警四分局及六分局進行蒐證，配合刑事警察局偵查第八大隊偵五隊發動調查，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經過長達1個多月的追蹤蒐證，昨天發動專案查緝收網行動，順利逮補施嫌及其3名共犯。

警方調查，施嫌與黨羽在安平地區遊手好閒，對他人強暴脅迫，如有不從就砸店毆打，地方商家心生畏懼，任其胡作非為，生怕檢舉反遭報復。專案小組抽絲剝繭檢，蒐集犯罪事證，持搜索票在安平區逮捕施姓主嫌及王、陳及另名施姓男子4人到案，現場並查扣棍棒8根、刀械12把等證物法辦。

據了解，施到案矢口否認涉案，都說2案都不是他動手做。警詢後依組織犯罪、恐嚇、毀損等罪嫌移送南檢法辦，檢察官詢問後施姓主嫌5萬元交保，其他3人各2萬元交保。

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