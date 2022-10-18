16歲少年ATM領10萬 假刑警問「是不是車手？」搶了就跑

劉姓男子經朋友告知16歲的張姓少年剛從提款機領完錢，他隨即穿著刑警背心、開車接近少年，下車問「你是不是車手？」少年呆愣，劉搶走10萬元後逃逸。桃園地方法院依成年人故意對少年犯搶奪罪判劉1年徒刑，檢察官認為劉曾吸毒，應加重其刑，台灣高等法院認為毒品與搶奪罪質不同，駁回檢方上訴。

劉姓男子曾經吸食毒品，遭新北地方法院判處3月徒刑確定，2019年7月5日執行完畢。今年1月24日晚間7點多，劉的朋友「阿慶」電話告知張姓少年剛從桃園市八德區的一家便利商店ATM提領現金，劉因缺錢花用，覺得有機可乘，穿上「刑警」背心後出門找人。劉在路上發現少年，旋即下車問對方是不是車手？再趁對方不及防備之際，徒手搶走10萬元現金。

少年報警，劉姓男子落網後坦承不諱，桃園地院認為劉年輕力壯卻不努力工作賺錢，公然穿著刑警背心行搶，惡性不淺，判他1年徒刑。

檢方認為在起訴時，已經列出劉有吸毒前科，應構成累犯和應加重其刑的證明，因此上訴要求論以累犯並加重刑期。

高院認定劉犯的是刑法成年人故意對少年犯搶奪罪、冒用公務員服飾罪，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。劉所搶得的10萬元，僅歸還4012元，高院認為他危害社會秩序，一審量處1年徒刑妥適。