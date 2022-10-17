涉殺馬籍女大生殺人罪聲押 凶嫌10年前被控撞人肇逃辯「沒感覺」

台男陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，吞藥自殺遭送醫救回一命，今晚遭依殺人罪送辦，檢察官今夜向士林地方法院聲押禁見。10年前遭控公共危險罪，陳男初步辯稱，拿枕頭失手悶死蔡女，但檢警對其供詞存疑，陳男10年前涉嫌開車撞牽腳踏車的騎士，肇事逃逸後，辯稱「沒有感覺撞到人」最終獲不起訴處分。

據悉，30歲陳男在2012年9月22日上午8點，駕駛自小客車行經南投市中華路，涉嫌撞上牽腳踏車的騎士，造成騎士手臂受傷，陳男涉嫌肇事逃逸，事後經通知到案辯稱「沒有感覺撞到人」最終南投地檢署以不起訴處分。

南投人陳男本名陳巍元，過往面對刑事控訴，辯稱沒感覺撞到人，2年前改名陳柏諺，今天7月北上在新北鶯歌租屋，如今，涉犯殺人案，第一時間辯稱，死者找他自殺，他才會幫助加工自殺，但送醫後洗胃後在警局認罪殺人。陳男辯稱「想嚇嚇她」不料蔡女斷氣。

檢警10月13日傍晚在大東路租屋雅房發現蔡女陳屍單人床上，脖子有瘀傷，現場無打鬥掙扎跡象，懷疑陳男沒有吐實，疑似為了脫罪說謊。

士檢檢察官今晚訊問後，認為陳男殺人罪嫌重大，涉犯重罪且有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，有羈押之必要，向士林地方法院聲請羈押禁見。

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