涉殺害馬來西亞籍女大生 陳男遭聲押

馬來西亞籍蔡姓女大學生命案，涉案的30歲陳姓男子今天出院，接受警詢後移送。士檢檢察官複訊後，認定他殺人嫌疑重大等，向法院聲請羈押禁見。

士林地檢署指出，檢察官訊問後，認為陳姓男子涉犯殺人罪嫌重大，因其所犯為重罪，且有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，而有羈押必要，依法向士林地方法院聲請羈押禁見。後續由士林地院法院收案後，召開聲押庭。

全案緣於，陳姓男子13日下午在新北市鶯歌區租屋處吞藥，遭家屬察覺有異報警、送醫，他昏迷前提及有女子死在台北市士林區大東路附近民宅內，新北市警方轉報台北市警方處理，初查女子已死亡多時且脖子有明顯勒痕。

根據警方調查，死者是馬來西亞籍24歲蔡姓女子，在台就讀大學，曾擔任直播主及模特兒。

涉案陳男今天獲林口長庚醫院同意出院後，由士林警方戒護於下午1時許帶回警局製作筆錄，陳男態度配合。

據了解，陳男是在今年4月在社群軟體IG上主動認識死者蔡女，2人直到10月8日起才開始交往、成為男女朋友，期間曾多次到女方家和外出約會，並發生過數次親密關係。

案發當天13日上午，陳男和蔡女疑因花費金錢而起爭執，他辯稱本想嚇唬對方才用枕頭悶人，不料卻一時失手誤殺，他在案發後隨即離開並返家吞藥自殺。

由於警方在案發現場發現死者手機和衛生紙等證物，目前仍在進行相關鑑識、分析，後續將交檢方一併調查，以追查詳細犯案動機。

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