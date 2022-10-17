快訊

饕客不捨…甫入選台南必比登推介 30年老店康樂街牛肉湯傳頂讓

黃義交生前心繫國事 友人：近日舊事被翻出影響心情

涉殺馬籍女大生殺人罪聲押 凶嫌10年前被控撞人肇逃辯「沒感覺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉殺害馬來西亞籍女大生 陳男遭聲押

中央社／ 台北17日電

馬來西亞籍蔡姓女大學生命案，涉案的30歲陳姓男子今天出院，接受警詢後移送。士檢檢察官複訊後，認定他殺人嫌疑重大等，向法院聲請羈押禁見。

士林地檢署指出，檢察官訊問後，認為陳姓男子涉犯殺人罪嫌重大，因其所犯為重罪，且有逃亡、勾串證人及湮滅證據之虞，而有羈押必要，依法向士林地方法院聲請羈押禁見。後續由士林地院法院收案後，召開聲押庭。

全案緣於，陳姓男子13日下午在新北市鶯歌區租屋處吞藥，遭家屬察覺有異報警、送醫，他昏迷前提及有女子死在台北市士林區大東路附近民宅內，新北市警方轉報台北市警方處理，初查女子已死亡多時且脖子有明顯勒痕。

根據警方調查，死者是馬來西亞籍24歲蔡姓女子，在台就讀大學，曾擔任直播主及模特兒。

涉案陳男今天獲林口長庚醫院同意出院後，由士林警方戒護於下午1時許帶回警局製作筆錄，陳男態度配合。

據了解，陳男是在今年4月在社群軟體IG上主動認識死者蔡女，2人直到10月8日起才開始交往、成為男女朋友，期間曾多次到女方家和外出約會，並發生過數次親密關係。

案發當天13日上午，陳男和蔡女疑因花費金錢而起爭執，他辯稱本想嚇唬對方才用枕頭悶人，不料卻一時失手誤殺，他在案發後隨即離開並返家吞藥自殺。

由於警方在案發現場發現死者手機和衛生紙等證物，目前仍在進行相關鑑識、分析，後續將交檢方一併調查，以追查詳細犯案動機。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

馬來西亞 殺人 命案

延伸閱讀

殺害馬籍女大生…台男稱交往5天性行為多次 被花太多錢「想嚇嚇她」

馬籍女大生命案網槓「馬來西亞治安更差」　黃明志揭來台留學關鍵

「台灣治安比馬國好100倍」遭馬國網友私訊恐嚇 高大成反制

涉殺馬籍女大生 凶嫌吃便當後出院至警局做筆錄

相關新聞

涉殺馬籍女大生殺人罪聲押 凶嫌10年前被控撞人肇逃辯「沒感覺」

台男陳柏諺涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，吞藥自殺遭送醫救回一命，今晚遭依殺人罪送辦，檢察官今夜向士林地方法院聲押禁見。1...

殺害馬籍女大生…台男稱交往5天性行為多次 被花太多錢「想嚇嚇她」

台灣陳姓男子涉嫌殺害10月13日因吞藥送醫，透露自己殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，今出院戒護到警局製作筆錄，陳男自稱和蔡女交...

獨／華視新聞「共軍導彈襲台」連出6包不罰 法官給原因

公廣集團中華電視公司新聞台今年4月起連續出包，刊出「共軍導彈襲台」、「大屯火山爆發」等聳動標題，警方依社會秩序維護法造謠...

男子懷疑毒販釀表弟輕生 喬裝買毒10人埋伏「私刑教訓」

嘉義縣蕭姓男子懷疑表弟輕生與販毒的陳姓男子有關，去年底相約見面，再夥同多名友人涉嫌毆打陳男成傷，並將陳男載往民雄警分局檢...

女演員遭毒犯勒脖搶劫案件曝光 意外發現瑭霏謊報年齡

女演員瑭霏（本名何映融）今年8月在趕往已逝歌手艾成的追思音樂會，開車行經北捷劍潭捷運站外、中山北路5段與文林路口，遭卓姓...

「台灣治安比馬國好100倍」遭馬國網友私訊恐嚇 高大成反制

馬來西亞籍女大生日前遭30歲的陳姓男子掐斃、陳屍租屋處，台灣治安問題引起討論。法醫高大成日前說，「台灣治安比馬來西亞好上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。