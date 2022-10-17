女演員遭毒犯勒脖搶劫案件曝光 意外發現瑭霏謊報年齡

女演員瑭霏（本名何映融）今年8月在趕往已逝歌手艾成的追思音樂會，開車行經北捷劍潭捷運站外、中山北路5段與文林路口，遭卓姓毒品通緝犯跳車勒脖搶劫，歹徒卓男當場遭逮捕究辦，全案意外發現瑭霏在維基百科上記載27歲，實際上則是民國78年次今年33歲。案件曝光後維基百科上資料快速更新，全案卓男遭依加重強盜等罪嫌起訴。

女演員瑭霏（本名何映融）下車到後車廂拿東西，遭卓姓歹徒鎖定，跳上車勒住瑭霏脖子，搶走錢包，瑭霏呼喊「搶劫」路人見義勇為聯手壓制卓男。記者蕭雅娟／翻攝

女駕駛是台灣女演員瑭霏，曾演出我的少女時代，8月24日下午1時31分許，正要趕往已逝歌手艾成的追思音樂會，行經士林區中山北路五段與文林路口，停等紅燈，下車開後車廂拿東西，返回車輛車門未上鎖，竟遭毒品通緝犯勒脖搶劫。

起訴指出，2022年8月24日下午1時許，38歲卓男涉持小刀、老虎鉗個1支，趁瑭霏車門未上鎖闖進後座，左手勒住瑭霏脖子稱「給我錢」右手拿走放在右前座的prada皮夾，皮夾內有現金2203元以及金融卡、信用卡，瑭霏為避免被勒斃，雙手抓住卓男左手，卓男竟把瑭霏拽至後座，瑭霏鬆手後，卓男下車逃逸。

瑭霏遇上強劫後，立刻追到車外，指著卓男大喊「搶劫」並緊追著卓男，卓男一度企圖奪車逃逸，還用手肘攻擊擋砸車門前的瑭霏，造成瑭霏前額瘀傷、頸部、右手擦挫傷。她前往警局製作筆錄，實際年齡為33歲，但當時維基百科上資訊為27歲。

路人目擊現場見義勇為，聯手壓制卓男，警方也獲報到場，卓男在一陣拉扯中鞋子都掉了，赤腳被上銬逮捕，並查獲毒品吸食器，依強盜罪嫌送辦。