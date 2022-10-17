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「台灣治安比馬國好100倍」遭馬國網友私訊恐嚇 高大成反制

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

馬來西亞籍女大生日前遭30歲的陳姓男子掐斃、陳屍租屋處，台灣治安問題引起討論。法醫高大成日前說，「台灣治安比馬來西亞好上100倍」，疑引起馬來西亞臉友透過臉書私訊謾罵，留言呈現是簡體字，還有1人恐嚇，「不如你全家人給我殺吧！」高大成上午貼臉書，表示特別封鎖了來自馬來西亞的訊息反制。

高大成後來說，封鎖之後，這些謾罵訊息果然沒有了，顯示應該就是來自馬來西亞。他也在臉書上貼出犯罪率最低的前10名國家地區，顯示台灣排名第3。另外，經進一步查證，馬來西亞排第31。

高大成今也進一步評論說，但是他認為此件馬國女大生命案不是治安問題，不必去比那個，而是「待人處世沒有小心」才讓人趁虛而入。否則一個女的在家裡，那個男的怎麼會進去，不就是她開門讓人家進去的嗎？

他說，發生命案，兩方各有對錯的比較常見，以前豐原有個工廠小開跟一個比他年紀大的大陸女子交往，後來被這位大陸女子殺了又分屍，小開的父親曾罵說這種應該要判死刑，而他就曾在電視上評論，小開拿了大陸女子的錢不還，說要跟她結婚又沒有，還罵人家很醜，這些因素該怎麼解釋。

高大成在臉書PO出截圖，該名出言恐嚇的網友說「倒不如你全家人給我殺吧，錄下全過程讓你慢慢地欣賞，肯定包你滿意，肯定包你興奮，肯定包你開心，還有一樣最刺激的是噴血的那一之間的快感」、「記得照顧好你家人，一定會讓你感受到很興奮」、「那麼多台灣留學生身材蠻不錯，嘻嘻嘻，記得幫她們收屍！」

高大成在臉書上回應「這是我的facebook ，我可以選擇不與 #簡體字 往來，就這麼簡單。素ㄙㄨˋ質ㄓˊ：事物本身所固有的根本屬性或指人的本性。」並把網友封鎖。

疑馬來西亞網友透過臉書私訊恐嚇高大成「不如你全家人給我殺吧！」。圖／取自高大成臉書
疑馬來西亞網友透過臉書私訊恐嚇高大成「不如你全家人給我殺吧！」。圖／取自高大成臉書
高大成因說「台灣治安比馬國好100倍」，遭馬來西亞網友私訊恐嚇。記者黃寅／攝影
高大成因說「台灣治安比馬國好100倍」，遭馬來西亞網友私訊恐嚇。記者黃寅／攝影
高大成在臉書上回應「這是我的facebook ，我可以選擇不與 #簡體字 往來，就這麼簡單。素ㄙㄨˋ質ㄓˊ：事物本身所固有的根本屬性或指人的本性」。圖／取自高大成臉書
高大成在臉書上回應「這是我的facebook ，我可以選擇不與 #簡體字 往來，就這麼簡單。素ㄙㄨˋ質ㄓˊ：事物本身所固有的根本屬性或指人的本性」。圖／取自高大成臉書
高大成封鎖了來自馬來西亞的訊息反制。圖／取自高大成臉書
高大成封鎖了來自馬來西亞的訊息反制。圖／取自高大成臉書

馬來西亞 高大成 馬國女大生命案

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