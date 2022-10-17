癌母久病臥床 桃園吸毒逆子竟朝她噴油點火

桃園市黃姓男子在家中吸毒後，持潤滑油罐及打火機到臥床癌母身旁，對她頭部噴油後點火，見老母親驚恐拍熄並呼救仍不停手，逃走之前被趕到警方逮個正著，查獲口袋中打火機；檢方今依對直系尊親屬重傷未遂、恐嚇安全罪嫌起訴他。

檢警調查，31歲黃姓男子今年9月11日傍晚在桃園市家中施用毒品安非他命後，6時30分許持潤滑油罐及打火機，走到罹癌後長年臥床、身體孱弱的邱姓母親（60歲）身旁，先持潤滑油噴灑她頭部，再持打火機點火燃燒。

邱婦頭、手著火，嚇得趕緊拍熄並大聲呼救，黃男見火被拍掉，並未停手，反一手持打火機、一手繼續噴油，讓老婦心生畏懼，直到同住家人前來查看才阻止他，同時報警；由於婦人奮力拍熄，加上家人及時阻止，最終僅造成頭髮燒灼傷、手臂紅腫疼痛等輕傷。

黃男犯後畏罪想逃，但被趕到的派出所員警逮個正著，並在男子身上口袋內找到作案用打火機，他到案後坦承全部犯行，訊後遭檢方認定有逃亡之虞收押，目前仍在押。