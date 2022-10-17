專門白嫖日、韓高價位應召女 他判刑7年棄10萬元潛逃

男子李哲維在雙北地區找高檔日韓應召女性交易，以假鈔混充真鈔付錢，再持空氣槍脅迫強盜金項鍊、手機，曾以10萬元交保；去年，李判有期徒刑7年確定，卻棄保潛逃，檢方聲請沒入保證金，台北地院日前裁准。可抗告。

偵查中，檢察官諭令李哲維以10萬元交保，2021年7月21日，最高法院依加重強盜罪判李有期徒刑7年確定，檢察官傳喚李發監執行，李拒不到案，因拘提無著，檢方向法院聲請沒入李的保證金。

38歲的李哲維其犯案手法，是利用應召女不敢報警的心理，在大台北一帶專挑日韓外籍女子行騙，還伺機假冒警察持玩具槍恐嚇，洗劫應召女的財物。

依確定判決，2018年1月9日，李哲維騎車到台北市大直某汽車旅館等馬伕載送韓國女子前來賣淫，他與對方談妥2小時3萬元的價碼，先支付真鈔5000元，再以假鈔2萬5000元混充真鈔埋單。

韓國女子與李性交易完成後，李趁對方盥洗竊盜護照、2支手機，再拿空氣槍偽裝成真槍，搶走韓國女子的金項鍊後逃離汽車旅館。