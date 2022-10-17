聽新聞
test
0:00 / 0:00
馬籍女大生命案 吞藥凶嫌今出院 戒護警局製作筆錄
台灣陳姓男子10月13日因吞藥送醫，透露自己殺人，警方尋獲馬來西亞籍女大生陳屍雅房，昨已解剖遺體發還家屬。今日陳嫌出院，隨即經警方戒護警局製作筆錄，全案朝殺人罪嫌偵辦中。
30歲陳姓男子10月13日在新北鶯歌住處吞藥輕生，傳訊息給父親稱自殺，警消獲報將陳男送醫急救。不料，陳男脫口自訴「殺了一個人」警消詢問之下，地點在士林大東路，隨即轉報士林分局，員警查訪後發現24歲蔡女陳屍雅房。
蔡女就讀銘傳大學傳播學院海青班延畢生，在士林區大東路民宅2樓租下雅房，員警進屋發現她躺在單人床上，蓋著被子，衣著完整，穿著居家服，但脖子有瘀傷，死亡多時皮膚有屍斑，現場無打鬥痕跡，也無服用藥物跡象。
昨天士林地檢署檢察官安排解剖，採集血液，胃部等化驗，將待法醫研究所鑑定報告，確認死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言