馬籍女大生命案 吞藥凶嫌今出院 戒護警局製作筆錄

台灣陳姓男子10月13日因吞藥送醫，透露自己殺人，警方尋獲馬來西亞籍女大生陳屍雅房，昨已解剖遺體發還家屬。今日陳嫌出院，隨即經警方戒護警局製作筆錄，全案朝殺人罪嫌偵辦中。

30歲陳姓男子10月13日在新北鶯歌住處吞藥輕生，傳訊息給父親稱自殺，警消獲報將陳男送醫急救。不料，陳男脫口自訴「殺了一個人」警消詢問之下，地點在士林大東路，隨即轉報士林分局，員警查訪後發現24歲蔡女陳屍雅房。

蔡女就讀銘傳大學傳播學院海青班延畢生，在士林區大東路民宅2樓租下雅房，員警進屋發現她躺在單人床上，蓋著被子，衣著完整，穿著居家服，但脖子有瘀傷，死亡多時皮膚有屍斑，現場無打鬥痕跡，也無服用藥物跡象。