詐欺通緝犯逃了7個月 才脫口罩抽根菸台中警察鷹眼認出

台中市莊姓男子曾在歐洲擔任詐欺機房成員行詐，返台落網後遭判刑但未入監，台中地檢署在年初時發布通緝，他逃多了7個多月後，11日晚在在北屯區一間民宅騎樓脫下口罩抽菸時，被巡邏警員鷹眼認出趨前盤查，他一度謊報身分，最後仍認栽，警方依法解送歸案。

第五警分局東山所員警許根源、張元丞、許文錡，11日晚間守望時，在一間民宅騎樓看到莊姓男子（31歲）脫下口罩抽菸，警員認出，莊疑似是遭發布通緝的通緝犯，因此上前盤查，警方核對身分時，莊一度報上胞弟的身分，意圖逃避查緝，但面對警方詢問時，支吾其詞。

因警員通報其他警力到場，莊男自知大事不妙，加上警員提醒，若謊報身分，再經製作公文書之後，確認是謊報的話，會再吃上偽造文書的罪名，要莊回答前先想清楚，莊才承認自己涉嫌詐欺案，在去年間已被判刑確定，要入監服刑，不過沒有依規定到監執行，已逃亡7個多月，「沒想到會因抽菸落網」。

第五警分局長林沐弘說，法網恢恢，疏而不漏，千萬不可心存僥倖，警方打擊犯罪的魄力及打擊犯罪絕不手軟，除有案必破外，也主動出擊，展現警方維護治安的決心，以淨化社會治安，呼籲不法之徒不要以身試法。

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