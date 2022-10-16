樂天女孩Rakuten Girls熱舞代言 籲青少年遠離新興毒品

新興毒品樣態多變，刑事局、台北市少年警察隊今天在國立台灣科技大學舉辦「青少年街舞反毒識詐園遊會」，邀樂天女孩Rakuten Girls代言，登台熱舞宣導，呼籲青少年培養正當休閒興趣，遠離詐欺與毒品危害。

警方與國際扶輪3522地區、浪LIVE直播合作，邀台北、新北市國、高中社團組隊參加街舞大賽，妙音樂劇團、雨神樂團、烏與倫比的美麗樂團輪番登場演出。現場安排攤位闖關、有獎徵答、摸彩活動，刑事局除暴特勤隊展示裝備，教導民眾簡易防身。