樂天女孩Rakuten Girls熱舞代言 籲青少年遠離新興毒品
新興毒品樣態多變，刑事局、台北市少年警察隊今天在國立台灣科技大學舉辦「青少年街舞反毒識詐園遊會」，邀樂天女孩Rakuten Girls代言，登台熱舞宣導，呼籲青少年培養正當休閒興趣，遠離詐欺與毒品危害。
警方與國際扶輪3522地區、浪LIVE直播合作，邀台北、新北市國、高中社團組隊參加街舞大賽，妙音樂劇團、雨神樂團、烏與倫比的美麗樂團輪番登場演出。現場安排攤位闖關、有獎徵答、摸彩活動，刑事局除暴特勤隊展示裝備，教導民眾簡易防身。
北市少年隊長郭建成說，青少年成長過程潛藏不少誘惑與危機，新興毒品以美麗糖衣偽裝，詐欺手法也不斷進化，如近期海外求職詐騙，以「高薪工作」引誘，協助辦理護照、偽造小黃卡及載送至機場，民眾要提高警覺。
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