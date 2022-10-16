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馬籍女大生命案今午解剖 凶嫌仍戒護住院 地檢署問筆錄

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

馬來西亞籍蔡姓女大生命案，檢警考量家屬狀況，提前在今天下午2點在板橋殯儀館解剖，以釐清死因。陳姓凶嫌因吞藥，持續戒護住院，檢察官將尊重醫師診斷，陳男出院第一時間戒護到士林地檢署，製作偵查筆錄。

30歲陳姓男子10月13日在新北鶯歌住處吞藥，送醫急救時脫口說殺了一個人，警消詢問之下隨即轉報士林分局，員警查訪後發現24歲蔡女陳屍雅房

蔡女就讀銘傳大學傳播學院海青班延畢生，在士林區一處民宅2樓租下雅房。員警進屋發現她躺在單人床上，蓋著被子，衣著完整，穿著居家服，但脖子有瘀傷，死亡多時皮膚有屍斑，現場無打鬥痕跡，也無服用藥物跡象。

警方鑑識小組查扣屋內證物，包含蔡女的2台手機、1台平板電腦，13日晚上檢察官、法醫到雅房相驗，並原定10月18日解剖。

蔡女雙親、弟弟得知噩耗，14日晚上飛往台灣，到士林分局製作被害人筆錄，並在銘傳大學協助下，住在銘傳大學基河會館，處理死者後事。檢警考量家屬情況，提前在16日下午2時許在板橋殯儀館解剖，以釐清死亡時間、死亡原因。

全案陳姓凶嫌戒護住院中，檢察官指出，尊重醫師診斷，待陳嫌可出院，隨即啟動偵查作為，帶往地檢署訊問筆錄。

檢警查扣3Ｃ證物鑑定，用以釐清凶嫌與死者關係、命案發生動機等。警方10月13日前往陳男住處，查扣3支手機，其中1支是蔡女手機、2隻陳男手機；再加上雅房中查扣的蔡女2支手機、1台平板電腦，共6項3Ｃ證物送科技偵查隊鑑定。截至今中午，還有蔡女1手機、1平板尚未完成鑑定。

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馬來西亞籍女大生命案，今天下午2點解剖。記者蕭雅娟／攝影
馬來西亞籍女大生命案，今天下午2點解剖。記者蕭雅娟／攝影

雅房 銘傳大學 檢察官

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