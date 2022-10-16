善化牛墟攤商停車起衝突 翻桌鬥毆爆發全武行
台南市善化牛墟兩攤商昨中午因停車爆發口角，雙方進而毆打，警方獲報傳喚涉案的攤商老闆等4人送辦，警詢後上午依妨害秩序、傷害、恐嚇等罪移送檢方偵辦。
事件發生在昨中午約12點10分許，當時因市集結束攤商正陸續收攤，目擊者說，當時賣炒鱔魚攤商跟隔壁沙鍋魚頭攤商交涉，希望移動車方便收攤，過程雙方不明原因發生口角，過程中拉扯不時以「三字經」互罵還掀桌，讓民眾嚇傻，隨後在旁人勸阻後衝突落幕。有攤商私下說，雙方日前即因用水問題曾發生口角，平常關係不睦，詎料這次竟引發全武行。
警方獲報偵辦，掌握涉案的沙鍋魚頭攤位共有老闆、老闆娘及兒子，炒鱔魚僅有老闆獨自一人，通知4人到案，警詢後妨害秩序、傷害、恐嚇等罪移送南檢偵辦，警方也強調，治安無假期，絕不容許鬥毆滋擾地方治安行為。
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