高雄男半夜開霧燈遭攔檢 背包查獲毒品辯：試用而已

高市蓋姓男子昨晨駕車載友人，行經三民區遇警方臨檢站，警方發現他半夜開霧燈，實施盤查時，發現蓋男緊護肩包，要求他打開包檢查，發現有小包白粉，蓋見持毒遭識破，辯稱「試用而已」，被警當場逮捕送辦。

三民二警分局民族派出所長林卓材、警員陳柏勳、謝亞璇，昨晨在三民區九如一路和昌平路口，執行取締酒駕勤務，見蓋姓男子（51歲）駕車搭載楊姓友人（24歲）經過，車子開霧燈，將他攔下叮嚀一番後，並示意停車開路邊盤查身分。

蓋男下車後，神情慌張，雙手緊緊保護背在身上的背包，警方直覺事有蹊蹺，要求蓋男打開背包，看一下，結果發現包裡有白色粉末、注射針筒和吸食器，警方問蓋「這什麼？」蓋男稱「安非他命，試用而已」。