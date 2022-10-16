高雄小吃部拉下鐵門卻傳音樂聲 警衝入逮29人開毒趴

高市大寮區一間小吃部夜晚有男女進出，卻將鐵門拉下還關燈，屋內傳來音樂聲響，警方探查研判開毒趴，前天深夜會同移民署人員包圍小吃部，見一人從後門離開時，衝進屋，一舉逮獲29人，其中17人為外籍移工，現場起出58包毒品。

林園警分局昭明派出所警方日前接獲檢舉，指大寮區光明路一間小吃部提供毒品給顧客開毒趴，警方成立專案小組，埋伏、蒐證，發現店家在周遭裝設監視器，每逢周末夜晚，有男女顧客分批進入，隨即將鐵門拉下，遇警方臨檢會關燈及音樂，以規避臨檢。

警方查訪見時間成熟，前天深夜會同移民署高雄市專勤隊人員，包圍小吃部，見大門深鎖但屋內卻傳來陣陣音樂聲響，於是不動聲色在外等待時機，正巧一名顧客要從後門離開，警力一湧而上，控制想離開的顧客。

警方衝進屋內後，包廂內的顧客不知警方進屋，沈浸在狂歡派對中，毒品咖啡包就擺在桌上。警方大喊「不要動，趴下」控制現場，在屋內3間包廂，共逮獲包括負責人杜姓男子（42歲）在內共29人。

警方清點29人身分，發現共有15男14女，其中13女14男為外籍移工，經高雄市專勤隊協助查證身分後，6人為逃逸移工。