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高雄小吃部拉下鐵門卻傳音樂聲 警衝入逮29人開毒趴

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市大寮區一間小吃部夜晚有男女進出，卻將鐵門拉下還關燈，屋內傳來音樂聲響，警方探查研判開毒趴，前天深夜會同移民署人員包圍小吃部，見一人從後門離開時，衝進屋，一舉逮獲29人，其中17人為外籍移工，現場起出58包毒品

林園警分局昭明派出所警方日前接獲檢舉，指大寮區光明路一間小吃部提供毒品給顧客開毒趴，警方成立專案小組，埋伏、蒐證，發現店家在周遭裝設監視器，每逢周末夜晚，有男女顧客分批進入，隨即將鐵門拉下，遇警方臨檢會關燈及音樂，以規避臨檢。

警方查訪見時間成熟，前天深夜會同移民署高雄市專勤隊人員，包圍小吃部，見大門深鎖但屋內卻傳來陣陣音樂聲響，於是不動聲色在外等待時機，正巧一名顧客要從後門離開，警力一湧而上，控制想離開的顧客。

警方衝進屋內後，包廂內的顧客不知警方進屋，沈浸在狂歡派對中，毒品咖啡包就擺在桌上。警方大喊「不要動，趴下」控制現場，在屋內3間包廂，共逮獲包括負責人杜姓男子（42歲）在內共29人。

警方清點29人身分，發現共有15男14女，其中13女14男為外籍移工，經高雄市專勤隊協助查證身分後，6人為逃逸移工。

屋內共起出21包安非他命、20包大麻咖啡包、12包卡西酮咖啡包、5包K他命，全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪及違反入出國及移民法罪嫌送辦，並依違反就業服務法查辦。

高雄大寮區一間小吃部暗藏毒趴，業者拉下鐵門卻傳音樂聲響，轄區警方衝入逮29人。記者石秀華／翻攝
高雄大寮區一間小吃部暗藏毒趴，業者拉下鐵門卻傳音樂聲響，轄區警方衝入逮29人。記者石秀華／翻攝
林園警分局警方和移民署人員衝入大寮區小吃部查緝，當場逮獲29人在包廂內開毒趴。記者石秀華／翻攝
林園警分局警方和移民署人員衝入大寮區小吃部查緝，當場逮獲29人在包廂內開毒趴。記者石秀華／翻攝
高雄大寮區一間小吃部供男女顧客開毒趴，警方在屋內共起出21包安非他命、20包大麻咖啡包、12包卡西酮咖啡包、5包K他命等毒品。記者石秀華／翻攝
高雄大寮區一間小吃部供男女顧客開毒趴，警方在屋內共起出21包安非他命、20包大麻咖啡包、12包卡西酮咖啡包、5包K他命等毒品。記者石秀華／翻攝

移民署 毒品 小吃

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