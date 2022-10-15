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女網紅直播主陳屍潮間帶 頸部疑似有繩子 警稱無勒痕
彰化縣一名黃姓網紅直播主今天被發現陳屍芳苑鄉潮間帶，芳苑警分局仔細檢查後沒勒痕，並表示黃姓直播主的男友到案供稱，前兩天黃女吵鬧要輕生。不過漁民指稱黃女被發現時頸部有一條繩子，皮包沒手機，對隨身帶手機準備直播的網紅，有一點不合常理。
芳苑警分局表示，黃女疑似精神不穩定，近日曾被強制就醫，她的男友到案供稱兩天前黃女吵鬧要輕生，警方仔細檢查她的頸部沒勒痕，已請法醫相驗以釐清真正死因。
多名漁民觀看岸巡大隊和警方把黃女帶上岸，並拿下她揹在身上的背包，倒出裡面所有物件。有一名漁民指出，黃女是網紅直播主，手機不離身，皮包裡卻沒手機，此外黃女頸部有一條繩子，如果真要輕生不讓人找到，繩子應該綁在腰際或腿部，黃女綁繩子的位置很奇怪，但一切交給警方調查找出真相。
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