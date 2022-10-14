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光天化日吸食K菸解癮 刺鼻異味招警攔檢挨罰
24歲黃姓男子開車載21歲陳姓男子，昨天中午到台南市區享用美食後，菸癮難耐，竟在停等紅燈時，大喇喇打開車窗吸起K菸，毒品異味被巡邏經過員警察覺，確認其毒味來源後攔檢，當場查獲轎車前擋風玻璃內取出K盤及K他命毒品0.26公克，依違反毒品危害防制條例各裁罰2萬元。
警方調查，黃、陳兩男飯飽滿足後，準備返家之際，下午1時50分在西門與民權路口停等紅燈時，在車上抽起K他命毒菸，異味飄散至車外，為巡邏經過的海安所警員洪正偉、劉高明聞到，不動聲色確認毒味來源車輛後攔檢。
2人毫無戒心突見員警出現眼前，驚慌失措乖乖下車受檢，為員警在車上發現K盤、K他命毒品0.26公克等物品。警方將2人帶回調查，並毒品、尿液初步篩檢均呈現陽性反應。最後，警方認違反毒品危害防制條例，各自裁罰2萬元。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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