鶯歌男吞藥傳訊父 送醫途中驚吐：我掐死了女友

新北市鶯歌區陳姓男子，今天下午在租處吞安眠藥自殺，陳父收到他傳來自殺簡訊，趕緊通知其母，報警前往察看送醫，孰料，送醫途中，陳男竟向警、消脫口說出「我徒手掐死了女友」經警轉報北市士林警方派員前往其女友租處查看，果見女友陳屍屋內，目前陳男已被帶回偵辦，正釐清犯案動機。

據了解，陳姓男嫌（30歲）與馬來西亞籍交換學生蔡女（24歲）是男女朋友。陳嫌租住新北市鶯歌區鳳吉一街，蔡女則租住北市士林區大東路某租出套房。

今天下午2時許，陳男傳簡訊給其父「我想要自殺」其父接訊，趕緊電聯太太報警查看。轄區鳳鳴派出所獲報派員趕抵，經詢問陳男租處大樓保全，卻無房東聯絡方式，按該陳男租屋門鈴無人應答，後續陳男母親錢女趕到，聯絡鎖匠開門查看，果見男子吞大量安眠藥意識昏迷，趕緊通報救護人員協助送醫。

未料，陳男送醫途中，竟脫口說出「我徒手掐死了女友」戒護員警半信半疑，回報值班台，並轉報北市士林警方派員前往其女友租處查看，果見女友陳屍屋內，目前陳男已生命徵象穩定，已被士林警方帶回偵辦，釐清犯案動機。

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