士林爆情殺案！女疑遭勒斃陳屍屋內 男友涉重嫌警緝凶中

馬來西亞籍女大生今天陳屍大東路租屋處，疑似遭男友勒斃，目前陳姓男友因吞藥送醫急救中。記者蕭雅娟／翻攝

台北市士林區今晚發生情殺案，一名馬來西亞籍蔡姓女大生疑似遭陳姓男友勒斃，陳屍士林分局附近租屋處。疑似凶嫌的陳姓男子，今傍晚5、6點打電話給三峽分局稱他勒斃女友，陳男昏迷送醫，士林警方接獲轉報，隨即趕往士東路租屋處，發現蔡女已身亡。警方正釐清案發動機。

文林派出所今晚指出，今天下午5、6點接獲三峽分局轉報有命案，陳男打電話給警方稱勒斃女友，他逃離租屋處，獲報後派出警力趕往大東路學生租屋處，在隔間房間中，發現蔡女陳屍屋內，並拉起封鎖線，通報鑑識人員到場。

警方指出，疑似凶嫌的陳男陷入昏迷，目前送醫救治中，全案發生原因尚未明朗，警方正調查釐清案發動機、過程，朝殺人罪嫌偵辦中。

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