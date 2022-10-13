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高鐵台中站傳搶案！交易虛擬幣200萬現金遭劫 警逮1人偵辦中

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高鐵台中站傳交易虛擬幣200萬現金站內遭行搶 警逮一人偵辦中

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

高鐵台中站昨晚發生重大搶案，蘇姓男子攜帶現金191萬元多南下台中，準備和賣家交易虛擬貨幣，過程卻起爭執遭對方搶走整袋現金，鐵路警局獲報到場逮捕黃姓嫌疑人，但另一名主嫌疑連同現金、虛擬幣等全帶走，目前逃逸中，全案朝搶奪罪方向，將報請檢方指揮偵辦。

台中市警局今天下午已經在南屯區查獲逃逸主嫌開的車輛，同時聯絡鐵路警局了解中。

據了解，家住北部的蘇男本身就長期從事虛擬貨幣買賣，過去都是透過正規管道交易，這次則是從網路平台看到資訊才和對方聯繫，並以交通方便選在高鐵台中站準備買賣。

蘇昨晚約7點抵達台中站，和賣家約好在2樓靠近台鐵的2號、3號門附近，但雙方交易過程起衝突，民眾聽見吵鬧、拉扯聲音向分駐所報案，警方趕赴現場只剩下1名黃姓男子在場，另一名疑似主嫌則開車逃逸。

被害的蘇向警方稱，身上攜帶191萬多元的現金要跟對方買虛擬貨幣，過程卻遭整袋錢搶走，懷疑對方可能早有預謀，黃則稱雙方是買賣糾紛。

全案鐵警局尚未報請檢方指揮，台中地檢署目前已經由重大刑案專組主任檢察官林宏昌和鐵警局聯繫，後續將會指派專責檢察官偵辦。

高鐵台中站。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站。記者趙容萱／攝影
台中警方今天下南屯區查獲疑似主嫌逃逸開的車輛，已經通報鐵路警方。記者曾健祐／翻攝
台中警方今天下南屯區查獲疑似主嫌逃逸開的車輛，已經通報鐵路警方。記者曾健祐／翻攝

高鐵 虛擬貨幣

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