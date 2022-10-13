高鐵台中站傳交易虛擬幣200萬現金站內遭行搶 警逮一人偵辦中

高鐵台中站昨晚發生重大搶案，蘇姓男子攜帶現金191萬元多南下台中，準備和賣家交易虛擬貨幣，過程卻起爭執遭對方搶走整袋現金，鐵路警局獲報到場逮捕黃姓嫌疑人，但另一名主嫌疑連同現金、虛擬幣等全帶走，目前逃逸中，全案朝搶奪罪方向，將報請檢方指揮偵辦。

台中市警局今天下午已經在南屯區查獲逃逸主嫌開的車輛，同時聯絡鐵路警局了解中。

據了解，家住北部的蘇男本身就長期從事虛擬貨幣買賣，過去都是透過正規管道交易，這次則是從網路平台看到資訊才和對方聯繫，並以交通方便選在高鐵台中站準備買賣。

蘇昨晚約7點抵達台中站，和賣家約好在2樓靠近台鐵的2號、3號門附近，但雙方交易過程起衝突，民眾聽見吵鬧、拉扯聲音向分駐所報案，警方趕赴現場只剩下1名黃姓男子在場，另一名疑似主嫌則開車逃逸。

被害的蘇向警方稱，身上攜帶191萬多元的現金要跟對方買虛擬貨幣，過程卻遭整袋錢搶走，懷疑對方可能早有預謀，黃則稱雙方是買賣糾紛。