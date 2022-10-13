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影／越南籍失聯移工酒駕上路 警攔查追捕又掉出毒品

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

越南籍失聯移工楊男前晚騎車上路，行經台中市梧棲區民生街與中和街口蛇行，警方上前追捕不停，楊與警方發生拉扯，過程中楊身上掉出1包毒品安非他命及玻璃吸食器，警方立即以辣椒水制伏，警詢後依毒品與公共危險罪嫌送辦。

前晚深夜11點多，警方巡邏發現，30歲越南籍失聯移工楊男騎機車不穩，在梧棲區民生街與中和街口蛇行，欲上前攔查時，楊男見警上前隨即加速駛離，警方立即追捕。

最後，楊男騎到梧棲區中和街18巷內無法逃離，警方攔下楊男並聞到濃濃酒味，楊企圖逃逸與警方發生拉扯，過程中楊男身上掉落1包毒品安非他命及玻璃吸食器。

警方當機立斷，使用辣椒水制伏楊男，測得酒測值超標，並查出去年11月3日楊男為移民署通報越南籍失聯移工。警詢後將楊男依公共危險罪、毒品罪嫌移送。

台中市清水警分局梧棲所所長劉凱萍呼籲，毒品危害身心發展，應保護自己、遠離毒品；另飲酒後避免駕駛車輛，以維交通安全，並防制事故發生。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

越南籍失聯移工楊男酒駕上路，遭警方攔查不停，拉扯過程中，楊身上掉出1包毒品安非他命及玻璃吸食器，警方以辣椒水制伏，警詢後依毒品與公共危險罪嫌送辦。圖／讀者提供
越南籍失聯移工楊男酒駕上路，遭警方攔查不停，拉扯過程中，楊身上掉出1包毒品安非他命及玻璃吸食器，警方以辣椒水制伏，警詢後依毒品與公共危險罪嫌送辦。圖／讀者提供
越南籍失聯移工楊男酒駕上路，遭警方攔查不停，拉扯過程中，楊身上掉出1包毒品安非他命及玻璃吸食器，警方以辣椒水制伏，警詢後依毒品與公共危險罪嫌送辦。圖／讀者提供
越南籍失聯移工楊男酒駕上路，遭警方攔查不停，拉扯過程中，楊身上掉出1包毒品安非他命及玻璃吸食器，警方以辣椒水制伏，警詢後依毒品與公共危險罪嫌送辦。圖／讀者提供

移工 酒駕 毒品

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