聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／越南籍失聯移工酒駕上路 警攔查追捕又掉出毒品
越南籍失聯移工楊男前晚騎車上路，行經台中市梧棲區民生街與中和街口蛇行，警方上前追捕不停，楊與警方發生拉扯，過程中楊身上掉出1包毒品安非他命及玻璃吸食器，警方立即以辣椒水制伏，警詢後依毒品與公共危險罪嫌送辦。
前晚深夜11點多，警方巡邏發現，30歲越南籍失聯移工楊男騎機車不穩，在梧棲區民生街與中和街口蛇行，欲上前攔查時，楊男見警上前隨即加速駛離，警方立即追捕。
最後，楊男騎到梧棲區中和街18巷內無法逃離，警方攔下楊男並聞到濃濃酒味，楊企圖逃逸與警方發生拉扯，過程中楊男身上掉落1包毒品安非他命及玻璃吸食器。
警方當機立斷，使用辣椒水制伏楊男，測得酒測值超標，並查出去年11月3日楊男為移民署通報越南籍失聯移工。警詢後將楊男依公共危險罪、毒品罪嫌移送。
台中市清水警分局梧棲所所長劉凱萍呼籲，毒品危害身心發展，應保護自己、遠離毒品；另飲酒後避免駕駛車輛，以維交通安全，並防制事故發生。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言