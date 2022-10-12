行政院王牌小編陳屍淡水河畔 鄭運鵬美女幕僚悲嘆：男友過世了

行政院王牌小編驟逝，鄭運鵬幕僚韓璟在臉書PO文哀悼，「我的男朋友過世了」。 圖擷自韓璟臉書

新北市五股區淡水河畔昨（11）日發現1具水流男屍，經查證身分是被外界稱為行政院「王牌小編」的29歲周家鴻，行政院長蘇貞昌聞訊哀嘆「非常難過不捨」。此外，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬幕僚韓璟也在臉書發文，開頭就寫「我的男朋友過世了」，哀嘆「我接受的比付出的，還要多太多太多了」。

韓璟表示，雖然和周家鴻交往時間不長，但在短短的時間內，「經歷了同居、一起學才藝、國內旅行、跟對方家人見面認識」等事，她回憶兩人相處過程經歷許多大事幾乎沒吵過架，唯一一次爭吵是因為突然得知鄭運鵬要參選桃園市長，「焦慮到對他遷怒」。

回憶兩人交往時光，韓提及除了一起看電影、交換歌曲，她還提到和周家鴻「常常不約而同的說出同一句話、指向同一塊招牌、注意畫面中的同一個亮點」，甚至連笑點都一樣奇怪。另外，韓璟自爆「是個愛吃的廢物」，愛下廚、有潔癖的周家鴻甘願當起家中大廚，不僅洗了好幾個月的髒衣服，甚至連出遊、生活家用的支出都由周負擔，韓璟嘆道，「說來說去，在這段關係裡，我接受的比付出的，還要多太多太多了」。

突然，韓璟話鋒一轉「可惜的是，人一旦過世後，對於自己是什麼模樣的話語權，似乎就在別人身上了」，韓表示在許多扭曲、詭異的故事裡面，其中一條世界線是已經和周家鴻結婚，「可惜這條世界線永遠不可能成真了」。

文末韓璟表示，經歷連續好幾天的衝擊與奔波，目前的身心狀態都非常不好，「此刻的我，可能得先放下很多事情，來好好整理自己。」等身心狀況好轉會再回來，「只是我目前不知道要多久。」

面對愛人驟逝，韓璟盼望大家都能珍惜身邊的人，同時也好好照顧自己。

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