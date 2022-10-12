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缺錢男持槍押人赴銀行取款 北市警連下兩城查獲槍彈、毒品

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

通緝犯蔡姓男子缺錢花用，持槍逼迫邱姓男子到銀行取款，邱趁隙求行員報警，警方查獲蔡男持有槍彈後，又循線查出曾男持有槍彈、毒品，全案詢後分別依妨害自由、槍砲、毒品等罪嫌將蔡、曾2人送辦。

警方調查，23歲蔡姓男子10月7日下午4時許持槍逼迫23歲邱姓男子，到台北市大同區南京西路上一家銀行取款，邱男趁隙求救行員，行員報警但被蔡男識破，員警獲報到場時蔡男逃逸無蹤。

邱男指出，原本是與蔡男相約附近飯店見面，未料受害，警方派員埋伏，在飯店附近發現蔡男在周邊遊蕩，因犯行曝光遲遲不敢返回飯店，遭員警圍捕後，無奈供出藏在一處花圃中的隨身皮包，裡頭裝有改造手槍1把、彈匣2只、子彈22枚。

雖蔡男遲不交代槍彈來源，但經過濾蔡男通聯及接觸對象，警方鎖定26歲曾姓男子涉有重嫌，10月9日凌晨2時許在曾男位於台北市信義區的住處搜查，當場查獲改造手槍1把、彈匣1只、子彈10枚、火藥及改槍工具1批，毒品K他命56包、安非他命1包、液態安非他命4瓶等。

據悉，蔡男曾涉毒品、詐欺、洗錢案，又因涉犯妨害自由等案遭台北、新北、桃園等地檢署通緝，曾男曾涉毒品、妨害風化、槍砲案，兩人到案後坦承犯行。但拒不交代槍、毒來源，警方不排除是持毒遂擁槍自重。

警方表示，全案詢後依妨害自由、槍砲等罪嫌送辦，將蔡男移送士林地檢署偵辦，另歸案入監；曾男則依槍砲、毒品等罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令5萬元交保。警方將持續釐清槍、毒來源。

警方查扣槍彈、改槍工具一批。記者李隆揆／翻攝
警方查扣槍彈、改槍工具一批。記者李隆揆／翻攝
警方查獲曾男持有毒品。記者李隆揆／翻攝
警方查獲曾男持有毒品。記者李隆揆／翻攝
警方發現曾男曾出沒在蔡男下榻飯店。記者李隆揆／翻攝
警方發現曾男曾出沒在蔡男下榻飯店。記者李隆揆／翻攝
警方在花圃中查獲蔡男所持槍彈。記者李隆揆／翻攝
警方在花圃中查獲蔡男所持槍彈。記者李隆揆／翻攝

毒品 通緝 北市

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