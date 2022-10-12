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大馬歌手遭通緝 躲摩鐵放A片 涉吸毒遭檢舉8萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

馬來西亞籍歌手丘沁偉，日前因施用二級毒品遭判刑3月，加上他身上背有三條通緝，北市前議員楊實秋兒子楊澤祖，與丘有多件互告官司，得知丘和陳男在延平北路五段摩鐵，報警抓人。警方進入摩鐵，房間內電視播放A片，丘躲在廁所嘶吼，警方查獲安非他命毒品，依毒品現行犯逮人。丘則聲請提審見法官遭法院駁回，士林警方今依法移送，檢察官下午諭知8萬元交保。

今年10月11日下午1時許，丘沁偉透過網路邀約陳姓男子到士林摩鐵開房間，楊澤祖得知丘沁偉行蹤後，報警和警方一同到摩鐵抓人。房間內陳男替警方開門，房間內電視播放A片，陳指控丘涉嫌正在吸毒；身穿灰色外套、四角褲的丘沁偉躲在廁所，不斷嘶吼慘叫。

士林警方表示，在摩鐵房間內，經丘同意搜索後，查獲二級毒品安非他命1包及吸食器1組。丘初步坦承持有、吸食安非他命毒品，全案依毒品現行犯逮捕究辦，並解送士林地檢署歸案。

丘遭士檢、北檢共計有3條通緝。昨天落網後，丘質疑逮捕程序不合法，聲請提審見法官，但遭法院駁回。隨後丘經警方帶回警局，今警方依毒品危害防制條例移送士林檢署，檢察官今下午複訊後諭知8萬交保。

2013年，自稱「熊界天菜」的歌手丘沁偉來台，以一曲「我們回家好嗎」成名，隨後爆發經紀糾紛，數年來多事之秋，曾與台北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖互控，負面消息頻傳；2019年丘即因持有毒品吸食器被查獲，觀察勒戒之後，一度獲不起訴處分。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

丘沁偉遭依毒品現行犯逮捕。記者蕭雅娟／翻攝
丘沁偉遭依毒品現行犯逮捕。記者蕭雅娟／翻攝
丘沁偉遭依毒品現行犯逮捕。記者蕭雅娟／翻攝
丘沁偉遭依毒品現行犯逮捕。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 摩鐵 馬來西亞

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