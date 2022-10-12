苗栗頭屋雙刀男涉傷人驚悚 社區憂心若放回來會是麻煩

苗栗縣頭屋鄉昨天發生李姓男子持雙菜刀涉嫌砍傷2名鄰居婦人遭逮捕，警方建議預防性羈押，目擊居民驚悚，憂心忡忡李男一直是社區頭痛人物，放回來將會是麻煩。

苗栗警察分局頭屋分駐所昨天下午2點54分接獲報案，派遣警力趕抵頭屋鄉獅潭村一處社區，李男（59歲）一手持切肉、一手持切菜的刀子揮舞，並不斷對員警叫囂，員警喝令李男放下刀子不聽，使用辣椒水及警棍擊落雙刀，快速上前將李男壓制逮捕。

警方調查，李男涉嫌持菜刀，先侵入鄰居住家，砍傷屋內楊姓老婦人（71歲），造成手部刀傷，隨後砍傷附近聊天的陳姓老婦人（70歲），陳姓老婦人是洗腎病人，身體衰弱無力抵抗，頭部、手部、臂部多處刀傷，李男也朝自己頭部砍1刀，3人都送醫，並無大礙。

警方將進一步釐清李男犯案動機，警方表示，李男持雙刀砍傷鄰居，造成人心惶惶，全案將於李男戒護就醫出院，依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，建請將李男強制就醫及預防性羈押。