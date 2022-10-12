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影／2無辜老婦被砍傷...男持雙菜刀亂揮 勇警制伏！

聯合報／ 記者張善寧黃靖雯／即時報導

苗栗11日發生隨機砍人事件，59歲男子疑似吸毒後情緒不穩，手持2把菜刀狂砍亂揮，砍傷2名7旬老婦，所幸2人送醫後無大礙，警方獲報到場後，男子在馬路上不斷揮舞菜刀並叫囂，警方先對男子噴辣椒水，再挑準時機用警棍將男子手上的菜刀擊落，隨後一擁而上，將男子壓制在地。

初步了解，男子為苗栗縣府衛生局列管的精障人口，此次情緒失控在街上揮舞菜刀，疑似因吸食毒品，才會情緒失控持刀傷人，不過詳細原因仍有待進一步調查釐清。

男子因與警方扭打，頭部和臉部有多處擦挫傷，緊急送醫後目前留院觀察，由警方派員在醫院戒護中。待男子出院後，警方也將依殺人未遂、傷害與恐嚇公眾等罪嫌，將他移送地檢署偵辦，同時建請強制就醫與預防性羈押。

苗栗一名男子手持2把菜刀亂砍，砍傷2名7旬婦。翻攝／記者爆料網
苗栗一名男子手持2把菜刀亂砍，砍傷2名7旬婦。翻攝／記者爆料網

毒品 恐嚇 強制就醫

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