台南女超商買礦泉水紅線違停 車內菸盒藏毒露餡

23歲姚姓女子昨晚8時30分許駕車，經台南中西區民權路三段某超商入內買礦泉水，但因違規紅線臨停占用車道，經台南市警二分局員警發現後吹哨，她急忙從超商跑出，經盤檢身分時，員警發現其駕駛座腳踏板上放有只菸盒，打開發現內有包K他命白色粉末，經警帶回調查後送辦。

警方調查，姚女當晚因急忙要趕赴朋友的飯局，行經民權路某超商因要購買礦泉水，竟路口紅線違規停車，為員警巡邏發現進而盤檢。然而，她沒料到放在腳踏板的菸盒，竟在開門之際為眼尖員警發現。

經她取出打開發現內放有一包白色粉末，調查後發現為K他命0.53公克。毒品及尿液經篩檢檢驗也均呈現陽性反應，警方詢問後，依違反毒品危害防制條例將她移送法辦。

警方指出，長樂派出所副所長郭建政帶班巡邏經過，發現該轎車違規紅線臨停，與員警下車吹哨後她急忙從超商跑出。在員警盤檢身分中，她開啟車門拿取證件之際，為郭看見其駕駛座腳踏板上放有一只硬式菸盒，經她取出打開發現內放有一包白色粉末，因而露出馬腳。