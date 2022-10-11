快訊

房事不順！哈利1400萬美元豪宅被看扁 想搬家被當瘟神

獨／60歲周星馳暴瘦、白髮模樣流出 多年好友曝近況

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬華角頭在「青山宮」遶境開槍打死人 判刑10年確定前跑了　

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市萬華地區角頭陳竑諺在艋舺「青山宮」遶境活動時開槍，造成1死1傷，今年5月判刑10年確定，判刑確定前，陳另案以爆裂物恐嚇建商，法院審理期間，陳不到庭又拘提無著，台北地院日前裁定沒入陳的5萬元保釋金。

依判決書資料，陳竑諺因林姓友人與趙姓男子有爭執，得知趙2018年11月30日凌晨將參與「青山宮」遶境活動，帶槍陪同林與趙談判，雙方發生衝突，陳於是朝地面擊發1槍恐嚇趙。

不過，陳竑諺擊出的流彈射穿無辜的楊姓男子，陳開槍後逃離，被眾人自後追趕，陳又在廣州街與人狹路相逢，陳再朝魏姓男子的右大腿開槍，造成魏大量出血而亡，陳開槍一周之後，被警方緝捕到案。

法院歷審認為，陳竑諺與他人有糾紛率爾開槍恐嚇他人，依傷害罪判刑6月，可易科罰金，陳犯傷害致人於死罪部分，2022年5月遭判處有期徒刑10年確定，但陳在此之前即逃匿，5萬元保釋金被沒入。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

恐嚇 遶境

延伸閱讀

台北葫蘆寺明遶境社子島 士林警公布相關交管措施

又成台北市長選舉攻防焦點 黃珊珊盼勿再消費萬華

3000萬想買北市三房兩廳預售屋？ 網潑冷水：沒機會

影／淡水毒男遇檢不停倒車撞人 警擊窗開槍畫面曝光

相關新聞

萬華角頭在「青山宮」遶境開槍打死人 判刑10年確定前跑了　

台北市萬華地區角頭陳竑諺在艋舺「青山宮」遶境活動時開槍，造成1死1傷，今年5月判刑10年確定，判刑確定前，陳另案以爆裂物...

新北三峽驚傳選舉暴力 中埔里長參選人翁聖濰疑遭槍托毆傷

新北市三峽區中埔里里長候選人翁聖濰日前遭人嗆聲退選，還被疑似槍托毆傷頭部警告。新北市議員林金結表示絕對譴責選舉暴力，要求...

國慶勤務領槍忘記帶...北巿偵查佐代取不慎走火 警將懲處

台北市警局松山分局今早執行國慶安全維護勤務，偵查隊一名薛姓巡官領槍後忘記配槍執勤，麻煩留守辦公室的同事幫忙拿槍，不料，劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。