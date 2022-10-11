萬華角頭在「青山宮」遶境開槍打死人 判刑10年確定前跑了　

台北市萬華地區角頭陳竑諺在艋舺「青山宮」遶境活動時開槍，造成1死1傷，今年5月判刑10年確定，判刑確定前，陳另案以爆裂物恐嚇建商，法院審理期間，陳不到庭又拘提無著，台北地院日前裁定沒入陳的5萬元保釋金。

依判決書資料，陳竑諺因林姓友人與趙姓男子有爭執，得知趙2018年11月30日凌晨將參與「青山宮」遶境活動，帶槍陪同林與趙談判，雙方發生衝突，陳於是朝地面擊發1槍恐嚇趙。

不過，陳竑諺擊出的流彈射穿無辜的楊姓男子，陳開槍後逃離，被眾人自後追趕，陳又在廣州街與人狹路相逢，陳再朝魏姓男子的右大腿開槍，造成魏大量出血而亡，陳開槍一周之後，被警方緝捕到案。