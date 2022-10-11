美國空運包裹走私價值1千萬大麻膏 主嫌聲押再追上游

竹聯幫成員施姓男子涉嫌從美國寄空運包裹來台，走私價值1千萬元的4公斤大麻膏。刑事局在台北市搜索施住處查獲大麻膏，拘提4人依毒品罪嫌移送，檢方訊後聲押施獲准，請回其餘犯嫌，追查是否有上手。

大麻膏可透過電子菸吸食，刑事局另案查獲謝姓男子涉嫌在北市租屋處分裝大麻膏電子菸彈販賣，搜出價值共1百萬元的96支大麻菸彈及大麻磚，拘提謝等7人依毒品罪嫌移送，檢方命5至8萬元交保。

警方調查，販毒集團4月初從美國空運包裹裝大麻膏來台，經毒販向物流業者收貨轉交，27歲施姓男子當月6日帶包裹返回北市文山區住處。

刑事局偵三大隊第二隊接獲情資，當天搜索施住處，搜出10瓶共4公斤大麻膏，拘提施及在場共犯李姓男子、江姓女子，並拘提收件人吳姓女子。

施見警察登門，燒毀包裹紙箱欲滅證，稱受指使收取大麻膏包裹；李、江、吳稱不知是大麻膏。警方研判施是主嫌，但不排除仍有上手，尚在追查。

另外，29歲謝姓男子夥同蔡姓、楊姓男子，在北市中山區租屋處將大麻膏與精油加熱後，用針筒打入電子菸彈，交由洪姓、陳姓男子販售。

刑事局偵三大隊第二隊監控，6月8日、7月19日搜索，在謝租屋處搜出大麻膏菸彈96支，估算每支含5公克大麻膏，並起出近1公斤的大麻磚3塊及乾燥大麻花、大麻捲菸，從蔡住處查獲一把Python制式手槍，共拘提謝等5人及2名藥腳。