國慶勤務領槍忘記帶...北巿偵查佐代取不慎走火 警將懲處

台北市警局松山分局今早執行國慶安全維護勤務，偵查隊一名薛姓巡官領槍後忘記配槍執勤，麻煩留守辦公室的同事幫忙拿槍，不料，劉姓偵查佐清槍時，未先卸除彈匣，誤拉滑套、扣板機擊發子彈，射穿櫃子，幸好無人受傷。松山分局督察組已介入調查，將依規定議處，並加強員警教育訓練。

全案起源於，今天為國慶日，北市警局執國慶維安勤務，松山分局偵查隊一名巡官經分局安排維安勤務，須配戴槍枝，巡官一大清早領槍後，竟忘記配戴，槍留在偵查隊辦公室抽屜。巡官麻煩留守辦公室的偵查佐幫忙拿槍，不料當場不慎走火擊發，幸好無人受傷。

警方調查，劉姓偵查佐幫忙薛姓巡官拿槍，原本警方規定還槍時才需清槍，但偵查佐拿到槍之後清槍，未先卸下彈匣檢視有無子彈，直接拉滑套、扣板機，不料該子彈上膛，當場擊發，子彈射穿桌櫃。