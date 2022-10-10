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男子吸毒茫癱路旁 警盤檢起獲大量毒品法辦
40歲李姓男子有吸毒習性，本月8日傍晚疑吸毒後發作，打著赤膊、光著上身癱坐於台南市中西區民族路二段391巷內，加上眼神迷茫被巡邏員警發現盤查，起獲海洛因、安非他命和毒品咖啡包。
李身體不適後為警戒護送至醫院檢查，觀察1天後出院，今天接受警方詢問後依毒品罪嫌移送台南地檢署調查。
台南市警二分局民權所警員蔡佳憲、張君豪，8日傍晚5點55分巡邏行經中西區民族路二段391巷內前，發現李姓男子打著赤膊、光著上身癱坐於路旁且眼神迷茫。經員警四周檢視，在李身旁發現散落有1包白色粉末物品，經以毒品試劑篩檢呈現第二級毒品安非他命陽性反應，經確認為其持有後依法實施逮捕。
後續又在李攜帶之行李包內發現大量毒品，包括海洛因1包4.28公克、安非他命3包49.95公克、第二級毒品咖啡包4包19.45公克、第三級毒品美得眠36顆及安非他命吸食器2組等證物，將持續溯源追查毒品來源。
李為員警查獲時疑因吸食毒品，以致有全身無力、精神恍惚情形，且表達身體不適後為警戒護送至醫院檢查並觀察1日後出院，今天警詢後並移送台南地方檢察署偵辦。
市警二分局表示，使用毒品極易造成中樞神經等受損，並產生幻覺及依賴性，嚴重戕害身體健康。警方也將持續運用各項勤務方式加強「安居緝毒」專案各項掃蕩作為，不斷向上溯源、向下刨根，查緝毒品。
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