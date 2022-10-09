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影／高雄男經酒駕攔檢站車飄K味 女友高跟鞋踢白粉露餡
高市呂姓男子今天凌晨駕車搭載張姓女友，行經三民區大順二路，巧遇警方防酒駕攔檢站，呂男搖下車窗受檢，車內飄出K他命味道，警方要求2人下車時，眼尖發現張女以高跟鞋猛踢腳下一小包白粉，試圖掩蓋，雙雙被逮。
三民二警分局民族派出所所長林卓材和警員陳柏勳、謝亞璇，今天凌晨三民區大順二路和建工路口設攔檢站，執行防制酒駕勤務。
當時呂姓男子（38歲）駕車經過攔檢站，警方要求他搖下車窗受檢，結果車內飄散一股K他命味道，當時坐在副駕駛座上的張姓女子（37歲）見大勢不妙，拚命用高跟鞋將腳下一小包K他命踢進腳踏板的深處，試圖掩藏，結果被眼尖警方發現。
警方要求張女不要動，打開車門下車，結果在車內各搜出1.75公克K他命和0.86公克的安非他命，以及玻璃球吸食器、K他命殘渣的香菸盒等物。
警方將呂男和張女一併逮捕，帶回查辦；呂一肩扛下，指毒品是他持有，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，張女則被警方採尿送驗。
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