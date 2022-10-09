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影／高雄男經酒駕攔檢站車飄K味 女友高跟鞋踢白粉露餡

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市呂姓男子今天凌晨駕車搭載張姓女友，行經三民區大順二路，巧遇警方防酒駕攔檢站，呂男搖下車窗受檢，車內飄出K他命味道，警方要求2人下車時，眼尖發現張女以高跟鞋猛踢腳下一小包白粉，試圖掩蓋，雙雙被逮。

三民二警分局民族派出所所長林卓材和警員陳柏勳、謝亞璇，今天凌晨三民區大順二路和建工路口設攔檢站，執行防制酒駕勤務。

當時呂姓男子（38歲）駕車經過攔檢站，警方要求他搖下車窗受檢，結果車內飄散一股K他命味道，當時坐在副駕駛座上的張姓女子（37歲）見大勢不妙，拚命用高跟鞋將腳下一小包K他命踢進腳踏板的深處，試圖掩藏，結果被眼尖警方發現。

警方要求張女不要動，打開車門下車，結果在車內各搜出1.75公克K他命和0.86公克的安非他命，以及玻璃球吸食器、K他命殘渣的香菸盒等物。

警方將呂男和張女一併逮捕，帶回查辦；呂一肩扛下，指毒品是他持有，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，張女則被警方採尿送驗。

高市呂姓男子駕車經過警方酒駕攔檢站，車內飄散K味，被警方查獲持有毒品。記者石秀華／翻攝
高市呂姓男子駕車經過警方酒駕攔檢站，車內飄散K味，被警方查獲持有毒品。記者石秀華／翻攝
高市張姓女子在車上用高跟鞋，將腳下一小包K他命踢進腳踏板的深處，試圖掩藏，結果被眼尖警方發現。記者石秀華／翻攝
高市張姓女子在車上用高跟鞋，將腳下一小包K他命踢進腳踏板的深處，試圖掩藏，結果被眼尖警方發現。記者石秀華／翻攝
三民二警分局民族路派出所警方在呂男車內各搜出K他命和安非他命，以及吸食器、毒品殘渣香菸盒等物。記者石秀華／翻攝
三民二警分局民族路派出所警方在呂男車內各搜出K他命和安非他命，以及吸食器、毒品殘渣香菸盒等物。記者石秀華／翻攝

毒品 高跟鞋

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