影／高雄男經酒駕攔檢站車飄K味 女友高跟鞋踢白粉露餡

高市呂姓男子今天凌晨駕車搭載張姓女友，行經三民區大順二路，巧遇警方防酒駕攔檢站，呂男搖下車窗受檢，車內飄出K他命味道，警方要求2人下車時，眼尖發現張女以高跟鞋猛踢腳下一小包白粉，試圖掩蓋，雙雙被逮。

三民二警分局民族派出所所長林卓材和警員陳柏勳、謝亞璇，今天凌晨三民區大順二路和建工路口設攔檢站，執行防制酒駕勤務。

當時呂姓男子（38歲）駕車經過攔檢站，警方要求他搖下車窗受檢，結果車內飄散一股K他命味道，當時坐在副駕駛座上的張姓女子（37歲）見大勢不妙，拚命用高跟鞋將腳下一小包K他命踢進腳踏板的深處，試圖掩藏，結果被眼尖警方發現。

警方要求張女不要動，打開車門下車，結果在車內各搜出1.75公克K他命和0.86公克的安非他命，以及玻璃球吸食器、K他命殘渣的香菸盒等物。