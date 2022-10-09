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台東警展魄力！ 20警首次凌晨搭海巡艇暈船到蘭嶼逮人
簡姓男子到蘭嶼旅遊，昨上午和當地施姓居民發生行車糾紛，簡疑亮刀對施毆打讓島上民不滿，網路又傳「外人吸毒打蘭嶼人」，近百人昨晚群聚追打簡男，台東警方凌晨調派20名警力搭海巡艇到蘭嶼支援，上午將施、簡等6人帶回警詢，地方直言這是台東警方首次漏夜跨海執勤「很有魄力！」
台東縣警察局長葉超鴻表示，昨晚8時許接到蘭嶼有民眾群聚鬥毆通報，當下即認為不能輕視，並決定要讓地方看見警方作為，立即向檢方請示、獲支持，隨即召集備勤員警攜帶裝備，同時請海巡支援，要以最快時間到達現場逮捕滋事者。
葉超鴻說，蘭嶼人純樸但很團結，也容易因為小衝突、誤會引發不必要紛爭，警方這次凌晨出擊，除了要展現公權力，也提醒地方「警方執法絕不護短」，違法不論本地人、外地人一定嚴辦，另為因應近期選舉，台東警方決定假日或不定時進駐蘭嶼、綠島，加強查賄及滋事暴力分子。
資深警直言，蘭嶼分駐所警12名員警，遇到狀況的確需要台東支援，這是首次在台東接獲跨海執勤任務，一行人今天凌晨1時到碼頭搭海巡艇，深夜強風大浪、左搖右晃，讓船上員警個個暈船嘔吐，想睡都沒辦法睡。
他說，大家上岸後仍暈頭轉向，約略休息到上午7時許，即由地方員警協助，兵分多路拘捕施姓5名滋事嫌犯，及簡姓男子到案警詢，今天下午4點30分將押嫌犯搭海巡船回台東送地檢署複詢。
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