邊開車邊講電話被南警攔查 意外查獲58包毒品咖啡包

24歲何姓男子今天凌晨4點許駕車載乘21歲陳姓男友人，行經台南市中西區公園路因邊開車邊使用行動電話，經員警上前攔檢，2人神情緊張，查獲重199.57公克的58包毒品咖啡包，初步篩檢呈現第二、三級毒品陽性反應，依法送辦。

何、陳2人前天深夜間一同駕車前來市區KTV歡唱，今天凌晨結束準備回家時，因邊開車並使用行動電話為巡邏經過之第二分局中正派出所員警發現攔查。

警方攔車時，除聞到車內有疑似毒品異味，見右前座的陳男急忙將手中1包手提袋藏放腳踏板處，員警盤查陳手提袋，他始提出並打開受檢，赫然發現現58包毒品咖啡包。重199.57公克。何則主動交出口袋內持有K他命1包4.87公克。

兩人經員警帶回調查，其毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。據了解，陳表示毒品啡包都是自己在吸食，警方懷疑他供詞，警詢後將何函送裁罰 、陳則依涉嫌毒品罪嫌法辦，持續追查毒品來源。