影／最壞身教！新北男帶槍夥兒毆傷人 埔子所棄子落跑

新北朱姓男子陪兒子談判，持槍毆傷對方挨告，父子倆及友人昨到案說明，避重就輕，直到員警發現突破口，朱才臉色大變，藉口抽菸後丟下兒子落跑，最後因不熟巷弄被逮；桃園警方在友人車上找到上膛的改造手槍及子彈，全案依槍砲、傷害等罪嫌將3人移送法辦。

桃園警分局埔子所員警7日接到報案電話，被害人自稱當天凌晨陪同朋友，與他女友的前男友朱男相約風禾公園理論，沒想到朱男與他父親、友人共4人一出現，就出手圍毆，他逃跑不及被毆打成傷，期間朱父（41歲）更拿出一把疑似槍支揮舞威嚇，才不敢反抗。

警方昨天下午4時許聯繫打人的朱姓父子與陳姓友人等3人到所說明，但眾人避重就輕，不願配合詢問，但期間3人稱一起搭車來，但卻被發現其實是陳男駕車，共乘到派出所附近下車後，將車輛停到數百公尺外的停車場，再徒步到所。

員警懷疑有鬼，隔離詢問，率先突破陳男心防，請他帶員警查看車輛；朱父見狀顯得情緒緊張，藉口接電話、抽菸，逕自往門外走，一出門口便拔腿狂奔，不顧兒子還在派出所，更無視力行路繁忙車流，翻越分隔島後竄進保定六街。

員警早已預料，緊追在後，這時分局秘書室主任林健祥適逢休假，正好駕車經過，見狀便開車堵住朱父去路，迫朱左轉永安路369巷，卻不知此路通往分局及派出所，跑了200公尺後被員警包圍、束手就擒。

員警也在陳男車輛的副駕駛座下起獲朱男所有的改造槍1把及子彈10發，已上膛，詢後全案依槍砲彈藥刀械管制條例及傷害等罪嫌，將3人移送桃園地檢署偵辦，槍支送殺傷力鑑定；另名開車男子也將通知他到案。

據了解，朱父有槍砲前科，今年8月才涉及另一件槍砲案，他到案後態度囂張，不配合員警詢問，辯「不知道是誰的」，直到陳被帶走，態度才180度轉變，丟下兒子落跑。