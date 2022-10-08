雲林一舉逮捕23逃逸移工 有人醉茫茫不知大禍臨頭

選舉將屆加上疫情逾期滯留或失聯移工多，移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊結合雲林縣警察局、雲林調查站、海巡雲林查緝隊及雲林縣府等單位，兵分多路到移工聚集熱點巡查，一舉查獲23名非法外來人口及8名非法雇主，其中5名失聯移工還聚眾飲酒作樂，喝茫了酒還不知移民官在眼前，一干人被帶回查辦收容擇期遣返。

雲林專勤隊獲報，指二崙鄉1民宅，經常有外來人口進出，也常聚餐飲酒，影響社區安寧，專勤隊埋伏勘查後，昨晚經屋主同意進屋盤查，發現有多名打赤膊的越南籍男子聚集飲酒，正當酒酣耳熱之際，對眼前出現移民官，竟毫無反應，還以為朋友來訪，經查是失聯移工，全都帶回專勤隊調查。

聯合查察小且再轉往雲林沿海的太陽能工廠查察，其中有1名失聯移工見狀心虛，拔腿狂奔逃跑，移民官下車追捕，經包抄逮捕該移工，除帶回收容並追查非法雇主及仲介。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲指出，聘僱、媒介或容留失聯移工及非法外來人口從事工作，一旦查獲將依違反就業服務法裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，若5年內再違反相關刑責，最重可處3年以下徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

此外，目前國際航班已逐漸恢復，鼓勵在台逾期停(居)留的外籍人士，盡速主動自行到案，如有問題可電洽（05）5346119雲林縣專勤隊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康