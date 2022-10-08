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雲林陣頭師兄弟販毒 遭警當街查獲598包毒咖啡

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

鄭姓男子與詹姓少年平時在雲林縣一處宮廟內擔任八家將，為賺生活費竟販毒牟利，台北市警方日前獲悉後追查，近日埋伏逮人，當場查獲2人及毒品咖啡包598包，詢後依法送辦。

台北市士林警分局10月2日接獲情資，18歲鄭男及17歲詹男涉嫌販毒，追查發現，2人皆是雲林人，平時是某宮廟的八家將陣頭成員。

員警經蒐證，發現2人販毒情事明確，10月4日晚上8時許埋伏跟監2人，趁2人騎乘機車到雲林斗六時圍捕，當場查獲2人持有毒品咖啡包598包（毛重2700公克），帶返偵辦。

據悉，2人到案坦承，上網與不明人士買來咖啡包，以每包130餘元價格販賣，下游買家是透過朋友介紹的不知名人士，供稱落網時是第一次販毒，本來想賺8萬元生活費，未料遭逮。

警方表示，詢後依違反毒品危害防制條例將2人分別移送雲林地檢署及雲林地方法院偵辦，因詹男原本是法院協尋少年，移送後予以收容，警方將持續溯源，追查毒品源頭。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

員警查獲鄭男及詹男持有毒品。記者李隆揆／翻攝
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員警查獲鄭男及詹男持有毒品。記者李隆揆／翻攝
員警查獲鄭男及詹男持有毒品。記者李隆揆／翻攝
員警查獲鄭男及詹男持有毒品。記者李隆揆／翻攝
員警查獲鄭男及詹男持有毒品。記者李隆揆／翻攝

雲林 毒品 販毒

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