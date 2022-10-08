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影／騎失竊贓車被攔查...警一砲雙響 逮竊嫌還起獲毒品
新北市陳男日前騎失竊贓車在汐止區遭員警攔查，他辯稱該車是借住他家的友人彭姓男子所有，警方上門追查，查出彭男不僅偷機車，身上還涉嫌藏有毒品，警詢後將二人依竊盜及毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。
汐止警分局長安派出所員警今年9月底晚上8時45分，巡邏行經汐止區大同路三段，見騎乘的陳男（58歲）形跡可疑，上前攔車盤查，經查該輛機車為註記的失竊車輛，且發動所用車鑰匙與該車廠牌不符，疑似因機車鑰匙孔老舊遭竊，當場逮捕陳男。
「機車是向朋友借的，不是我偷牽的。」陳男被逮後辯稱，因要外出買東西，臨時向借宿在他住處的彭姓男子（47歲）商借代步，還說彭男人還在他住處。警方前往追查，發見彭男在陳男住處前路邊閒晃，。
彭男見警方找上他，乖乖交出一包安非他命，重0.22公克及安非他命吸食器1組，並坦承因欠缺代步工具，今年9月間在汐止曾竊取2部機車，騎到沒油就隨意置路邊，經警方查證，彭男所偷2輛機車，日前已為警方尋獲並發還車主在案。警詢後將二人依法移送檢方偵辦。
長安派出所長林裕益呼籲，舊款機車因鎖頭長年使用，容易致結構上磨損，易遭人持其他鑰匙也能發動車輛的情形，提醒民眾停放車輛時，應加上大鎖增加竊嫌行竊困難度，警方也會加強盤查可疑人車，以保障民眾財產安全。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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