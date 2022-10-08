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國慶連假全國擴大臨檢 台南警取締酒駕、毒品不手軟

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

國慶連假到來，台南市警二分局昨晚9時至今天凌晨1時，配合全國擴大臨檢勤務，在忠義路與府前路口設置封閉型路檢，4小時勤務下來，總計查獲毒品案4件8人、取締酒後駕車3件3人，警分局指出，國慶連假強打酒駕及掃蕩毒品犯罪不鬆懈。

市警二分局指出，昨晚9時45分在府前路2段發現1位48歲陳姓男子自高雄來台南遊玩，涉酒後騎乘機車紅燈右轉，藉以規避路檢，不料違規轉彎後即為員警攔下，且發現滿身酒味，經酒測後0.35毫克超標。警方將他帶回調查後依涉公共危險罪送辦。

此外，昨晚11時許長樂所所長施明昌帶班，在忠義路2段路檢時發現34歲王姓男子駕駛轎車，行經路檢點時，竟在路口旁急停佯裝要購物，形跡可疑，立即上前盤查。

警方發現王男神色慌張，盤檢過程在其身上起獲K他命2包1.2公克、K菸3支及K盤1個，員警將他帶回調查，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案依毒品危害防制條例函請裁罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市警二分局昨晚9時至今天凌晨1時配合全國擴大臨檢勤務，在忠義路與府前路口設置封閉型路檢。圖／讀者提供
台南市警二分局昨晚9時至今天凌晨1時配合全國擴大臨檢勤務，在忠義路與府前路口設置封閉型路檢。圖／讀者提供
警方在忠義路2段路檢時發現34歲王姓男子駕駛轎車，行經路檢點時，竟在路口旁急停佯裝要購物，上前盤查後，發現他身上涉持K他命等物。圖／讀者提供
警方在忠義路2段路檢時發現34歲王姓男子駕駛轎車，行經路檢點時，竟在路口旁急停佯裝要購物，上前盤查後，發現他身上涉持K他命等物。圖／讀者提供
警方盤檢王男過程在其身上起獲K他命2包1.2公克、K菸3支及K盤1個，帶回調查後，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。圖／讀者提供
警方盤檢王男過程在其身上起獲K他命2包1.2公克、K菸3支及K盤1個，帶回調查後，經毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應。圖／讀者提供

毒品 台南 國慶

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