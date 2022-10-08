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男沒打方向燈被警攔下 置物箱洩漏他的「老子有錢」
高雄廖姓男子騎車變換車道沒打方向燈，遇警方攔查，卻因置物箱內暗藏「老子有錢」咖啡包露餡。警方查出10包毒品咖啡包有安非他命，將他依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
10月6日凌晨1點25分，高雄市警苓雅分局凱旋路派出所員警在苓雅區建國一路，發現廖姓男子（28歲）騎機車變換車道未打方向燈，跟上攔停，發覺廖神情緊張，警方要求看他的機車置物箱，他還信誓旦旦稱「沒有東西，都可以看」。
不過警方卻在置車廂夾層，發現10包咖啡包，包裝上印著「老子有錢」，問他是什麼東西，廖姓男子愣了一下，承認是毒品咖啡包。
警方以試劑初驗，呈現二級毒品安非他命陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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