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「威震集團」吳明達聲稱在網路遭人羞辱 警逮兩嫌送辦
「威震集團」吳明達日前因為涉及多起槍擊案、賭博營利及洗錢等多項罪名，遭警方二度拘提；吳明達在今年6月第一次因預備殺人被抓時，曾向警方表示有不明人士冒用他的個資成立臉書帳號，又申請多組臉書帳號，在臉書及即時通訊軟體散布不實貼文及羞辱他，台北市刑大查出青山宮主委的姪子及司機涉嫌，依妨害名譽、偽造文書等罪嫌將2人約談到案並函送法辦。
吳明達今年初因涉嫌出價五百萬元，雇槍手要槍殺青山宮主委黃清源，6月遭警方拘提並被檢方起訴，日前吳明達再度被拘提。吳明達落網時曾向警方表示，他被人在網路羞辱，連他舉辦告別式照片，都被改圖作文章，吳明達身邊的人也抗議，警方為何不辦「芳明館」。
警方二度拘提吳明達時，又向警方請求幫忙調查，警方日前清查相關資料時，鎖定18歲的黃姓男子、31歲的柳姓男子涉案，其中黃男是黃清源姪子，柳男則是黃的司機，兩人到案後，聲稱因不滿吳明達作為，才改圖上網散布不實貼文。
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