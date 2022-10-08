失聯女移工清晨搬家 行李箱轉輪聲音引注意被逮

移民署北區事務大隊機動隊，6日在台北市中山區進行訪查時，發現路邊2名外籍女子拖著沉重行李，轉輪聲響在清晨市區，格外引人注意。機動隊人員見她們行跡詭異，神色慌張，提高警覺並隨口問路，發現2名外籍女子是失聯移工。

機動隊發現，這2名菲律賓籍失聯移工在台北市區租屋居住，為躲避移民署查緝，特別選在清晨人車較少時段出門，沒想到一出門，就因為行李箱拖行聲過大，被眼尖的移民署人員察覺有異，隨即假藉問路，詢問捷運站該怎麼走，2名外籍女性搖搖頭表示聽不懂，並明顯露出慌張神色。

機動隊見狀立即下車表明身分，要求他們出示居留證，2名女性移工，一開始支吾其詞，隨後蹲下抱頭痛哭，承認失聯身分。其中1名失聯移工「薇拉」向移民署人員表示，她為多賺一點錢，選擇離開原雇主，失聯期間四處打零工維生，沒有固定工作，拖行李出門也是為省錢，想換到租金更低廉的住所，特意選在清晨人少時搬家，沒想到仍被移民署人員查獲。