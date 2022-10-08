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空運襯衫禮盒夾毒 警逮角頭

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

運毒集團透過服裝包裹空運走私毒品，將粉末裝填在「瓦楞板」縫隙，夾毒方式國內首見。記者廖炳棋／翻攝
運毒集團透過服裝包裹空運走私毒品，將粉末裝填在「瓦楞板」縫隙，夾毒方式國內首見。記者廖炳棋／翻攝
台北市萬華區芳明館角頭涉嫌從德國空運「襯衫禮盒」回台，在禮盒「瓦楞板」縫隙中則裝填「Ｋ他命」粉末，刑事局接獲線報，在海關攔截，起出高純度「Ｋ他命」三零九二公克，並以貨追人逮捕廖姓主嫌及收貨的許姓男子等兩人。

刑事局日前接獲線報，有運毒集團要透過服裝包裹空運走私「Ｋ他命」到台灣，警方與海關討論後，過濾出歐洲等國家；隨後篩選發現有一單十二件「襯衫禮盒」從德國寄回台灣。

警方檢視禮盒，發現襯衫不是知名品牌，僅有十二件卻大費周章花錢空運，第一時間檢查沒有發現端倪，後來發現禮盒底板異常厚重，拿剪刀與菜刀剖開禮盒後，赫然發現「Ｋ他命」粉末裝填在「瓦楞板」縫隙，夾藏毒品方式隱蔽特殊，國內首見。

警方起獲毒品後，決定以貨追人，先讓郵差將禮盒領走，送至新北市一處民宅，歹徒利用多元化計程車「代客快遞」服務，透過不知情計程車司機出面取貨，專案小組暗中跟監司機派送，過程中歹徒不斷通知司機，反覆變更派送地點，從板橋、萬華來回繞路，意圖製造斷點並觀察是否遭警方鎖定。

警方最後在萬華攔截收貨的許姓男子（卅三歲），並溯源追出幕後廖姓主嫌（廿二歲），警方清查，許、廖兩嫌都有萬華老角頭「芳明館」幫派背景，全案依運輸毒品罪嫌將許、廖移送偵辦，檢方複訊後兩人聲押獲准。

毒品 計程車 角頭 幫派 走私

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