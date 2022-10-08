殺警案開庭 被害家屬求速審判死

殺警案凶嫌林信吾（中）昨出庭應訊，指行凶當下好像有點發狂。圖／聯合報系資料照片 台南市兩員警追捕竊車嫌犯卻遇襲殉職案，台南地方法院昨首度開庭，被控殺害兩警的林信吾稱犯案當下「好像有點發狂」，檢辯雙方對他犯案時的控制能力激烈攻防，兩員警家屬都親上法庭，凃明誠大姊說，想到弟弟死亡前的痛苦，法庭上卻聚焦在行凶者有沒有控制能力，令她沒辦法接受，「我的真的非常痛苦」。

林信吾昨開庭時承認殺害兩名員警，仍稱是員警噴辣椒水受到刺激、讓他有點憤怒才動手，當時是下意識的動作，沒辦法控制自己，「好像有點發狂」。開庭前夕他寫信給法官，表示後悔，希望法官判他死刑。

凃明誠大姊當庭啜泣說，從來沒想過會進法院，有如置身夢境，但這個夢很痛，每一分鐘都快昏了。她說，檢方提示起訴書，都不敢仔細看，在法庭上聽檢察官一字一句的念，她就想到弟弟跟同事曹瑞傑當時有多大的痛苦。但庭上聚焦在凶嫌有沒有控制能力，令她沒辦法接受，「我的真的非常痛苦」。

曹的哥哥更憤怒要林看著他，斥責對方從頭到尾都不敢抬頭看他，全家都到場「要看著他進棺材」，要求法官立即判林死刑，怒斥林迄今仍在狡辯，他痛心說「每天都想殺人，我才要去鑑定…」。此語一出，即遭法官制止。

林信吾律師聲請拷貝警方的行車紀錄器、密錄器，並對林的控制能力進行鑑定。但檢方及凃、曹家屬告訴代理人以內容過於血腥駭人，惟恐造成家屬二次傷害及外流之虞堅持反對。律師說，拷貝證據依法有據，且案件已偵結，更已呈交證據資料，基於平等原則，應該准許。

檢方認為，該內容與一般想像不同，不慎流露出去，對被害家屬是二次傷害，也對員警士氣有嚴重影響，建議當庭勘驗。

檢方主張，林沒有精神疾病相關紀錄，主張酒後無控制能力，現在也沒有必要鑑定。且鑑定有無教化的可能，人不是神，不可能完全排除矯治的可能，哪怕是千萬分之一，在理論上不可能做到。

法官說，密錄器內容是陳姓員警等候救護過程，對員警家屬都是傷心的等候救援過程，現場畫面血腥，如不慎外流，對家屬是蠻大的傷害。對律師的聲請將待合議庭評議後決定。