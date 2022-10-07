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高雄女租屋毀家具房東提告未出庭 通緝逃5周落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市李姓女子今年2月在三民區租屋，因合約問題和房東發生糾紛，搬家前，破壞桌椅家具，房東憤而提告毀損；李因未出庭，8月26日遭高雄地檢署發布通緝，警方查出她在洗腎診所當清潔工，掌握行蹤後，將她逮捕歸案。

警方調查，37歲的李姓女子因涉及毀損罪，8月26日遭高雄地檢署發布通緝，警方追查李女案件及行蹤，得知李2月時，在三民區九如路租屋，和房東因租屋糾紛鬧得不愉快，搬家前，惡意破壞家具，人不知去向。

房東事後控告李女涉嫌毀損，李因未出庭遭檢方通緝，左營警分局啟文派出所員警得知李女遭通緝後，追查她的行蹤，發現李女騎車外出時，機車常停在三民區明誠路一帶，後來查出李在洗腎診所擔任清潔工，前天下午2時前往埋伏。

當天下午3時40分許，李騎機車出現在診所前，警方趨前逮人；李女辯稱，因未居住在戶籍地，未收到出庭通知書，不知自己遭通緝，警詢後將李解送歸案。

高市李姓女子因租屋合約糾紛，和房東鬧得不愉快，搬家前，毀壞家具，遭房東提告，未出庭被通緝，逃5周被左營警分局警方逮捕歸案。記者石秀華／翻攝
高市李姓女子因租屋合約糾紛，和房東鬧得不愉快，搬家前，毀壞家具，遭房東提告，未出庭被通緝，逃5周被左營警分局警方逮捕歸案。記者石秀華／翻攝

通緝 房東 洗腎

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