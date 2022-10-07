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台南殺警案凶嫌犯案當下無控制能力？ 檢辯激烈攻防

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

殺警凶嫌林信吾辯護人認起訴內容與事實有落差，聲請員警密錄器內容拷貝，也提控制能力鑑定及量刑前社會調查鑑定，引發檢辯激烈攻防。圖／本報資料照
殺警凶嫌林信吾辯護人認起訴內容與事實有落差，聲請員警密錄器內容拷貝，也提控制能力鑑定及量刑前社會調查鑑定，引發檢辯激烈攻防。圖／本報資料照
台南殺警案首開準備庭，凶嫌林信吾辯護人認起訴內容與事實有落差，聲請行車紀錄器、員警密錄器內容拷貝，但對密錄器，檢方及告訴代理人以內容過於血腥駭人，惟恐造成家屬二次傷害及外流之虞堅持反對，辯護人提控制能力鑑定及量刑前社會調查鑑定，檢方及告代也認無必要，法官表示，待合議庭評議決定。

檢方起訴林信吾罪嫌，包括攜帶凶器竊盜、攜帶凶器強盜、攜帶凶器強盜殺人、殺人、妨害公務、槍砲及非法持有制式槍彈等，林信吾全部坦承，也對沒收行凶用彈簧刀、行搶花剩所得3858元，沒有意見。

然而，林辯護人聲請第一到場陳姓員警密錄器燒錄，檢方認為，這片光碟內容與一般想像不可同日而語，不慎流露出去，對被害家屬是二次傷害，及對員警士氣嚴重影響，建議當庭勘驗。辯護人認為，聲請拷具在法律上依法有據，且案件已偵結，呈交證據資料，基於平等原則，應該准予拷貝。

法官說，該部分主要是陳姓員警等候救護過程，對員警及家屬都是令人傷心等候救援過程，完整呈現，現場畫面血腥，這部分不慎外流，對家屬而言是蠻大的傷害。

告代也主張不希望被拷貝，指本案偵辦過程不公開，但案發行車紀錄器媒體卻一再播放，對家屬 傷害不容許宣次發生。告代提到，家屬要求偵辦洩密人員，一旦准予拷貝，未來在檢方偵辦更形混亂，應以當庭勘驗為宜。

辯護人表示，林雖坦承犯案，但對檢方起訴書內容，諸如開槍次數等仍有不同，為釐清事實，聲請相關證據外，聲請為林就量刑前社會調查鑑定及控制能力鑑定。

然而，檢方及告代均持反對意見。檢方認為林之前沒有精神疾病相關紀錄，主張喝酒後無控制能力，但無法證明當時有無喝酒，欠缺客觀上證據，作出不符科學無再現的調查，沒有做鑑定必要外。檢方也認為，鑑定有無教化可能，欠缺操作性，反對沒有意義的鑑定，人不是神，不可能完全排除矯治的可能，哪怕是千萬分之一，在理論上不可能做到。

林信吾 強盜 殺人 殺警

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