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台南殺警案首次開庭 殉職警曹瑞傑胞兄：「要看著林信吾進棺材」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

殺警案凶嫌林信吾（中）上午出庭應訊，指行凶當下好像有點發狂。圖／聯合報系資料照片
殺警案凶嫌林信吾（中）上午出庭應訊，指行凶當下好像有點發狂。圖／聯合報系資料照片
台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑今年8月22日追捕竊車嫌犯遇襲，因公殉職，凶嫌林信吾隔天清晨在新竹客運站被逮捕到案，檢方依殺人等罪嫌對林求處死刑，今天首開準備庭，林信吾說，當下好像有點發狂。凃、曹兩警家屬均到庭，曹哥哥更憤怒要林看著他，指全家都到場，「要看著他（林信吾）進棺材」。

林信吾對檢方起訴內容全部坦承，上月13日更寫信給法官，表示後悔，希望法官判他死刑。法官也詢問案發當時，林說，主動持刀靠近員警，員警噴辣椒水受到刺激才動手。他也說，知道對方是員警。

林信吾說，行凶前有飲酒，當下意識的動作，當時沒有想那麼多。法官詢問，看到員警身上有血跡，有沒有想到其行為會導致死亡結果。林說，當下狀況有很多事情，沒辦法控制，好像有點發狂。他也說，當時喝了酒，受到辣椒水的刺激，有點憤怒，沒辦法控制自己。

凃大姊說，從來沒想過會進法院，有如置身夢境，這個夢很痛，每一分鐘都快昏了。當檢方出示起訴書，她都不敢仔細看，聯想到弟弟死亡的痛苦，檢察官一字一句的念，她就想到凃、曹有多大的痛苦。但庭上聚焦在凶嫌有沒有控制能力，令她沒辦法接受，「我的真的非常痛苦」。

曹的哥哥更憤怒要林看著他，斥責林從頭到尾都不敢看著他，指全家都到場，「要看著林進棺材」。他要求法官速審速決，立即判林死刑，入18層地獄，死10個林信吾都不夠，他不是人而是畜牲。他斥責林迄今仍在狡辯，怒斥林要鑑定，痛心說「每天都想殺人，我才要去鑑定…」。此語一出，遭法官制止，指會依法審理判決。

林信吾 死刑 棺材 殺警案

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