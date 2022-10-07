快訊

用嘴啃咬修邊！國軍麵包供應商被爆製作「口水麵包」

蔣萬安打「夫人牌」偕孕妻受訪 石舫亘對緋聞事件表態了

諾貝爾和平獎今揭曉！童貝里、納瓦尼皆列奪獎熱門 澤倫斯基呼聲高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騙人到柬埔寨當豬仔 8男女偽造小黃卡獲交保

聯合報／ 記者林保光／即時報導

立委伍麗華援救受騙到柬埔寨的原住民國人，經檢警查出，受騙男女被人口販運集團涉嫌以高薪誘惑，代辦護照搭機赴柬埔寨，其中多名受誘男女因沒打滿3劑以上新冠疫苗，這集團竟偽造黃卡，送他們出國。警方連月逮捕8名男女，依人口販運等罪嫌移送法辦。

據了解，至少50名男女看到人口販運集團在臉書等社群張貼的廣告，稱「至柬埔寨從事打字工作，底薪1個月新台幣4萬5，另有獎金，合法工作」，便應徵出國，由集團第一線的男女代辦護照、代訂機票，監送到機場搭機赴柬埔寨，一到柬埔寨便遭扣留護照、剝奪自由，拘禁在詐騙集團在柬埔寨的園區，從事電信詐騙工作，如果沒達成績效便遭體罰，如果要回台，便要家屬付贖金，或以恐嚇轉賣他國的手段令家屬就範匯款。

立委伍麗華發覺不少原住民男女受騙，透過管道援救這批男女，警方根據獲救回台的男女，查出他們分別自6月起，受誘同學找同學、學長找學弟妹，一起赴柬埔寨，家屬付1萬元美金贖買虛擬貨幣匯給對方，受騙男女才獲救返台。

檢警查出，賴姓（23歲）、簡姓（25歲）、陳姓（22歲）、周姓（26歲）4女子，涉嫌誘騙誤入陷阱的男女赴柬埔寨，再由林姓（33歲）、翁姓（31歲）、簡姓（38歲）、朱姓（32歲）4名男子代辦護照、接送受騙人到機場搭機，但受騙男女因不少人沒打滿3劑以上的新冠疫苗，便由當集團會計的賴姓女子在網路截下新北市診所的黃卡，涉嫌偽造打3劑疫苗的黃卡，讓受騙男女可以在機場通過查驗赴柬。

刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心等單位，在受騙男女回國後，查出人口販運集團第一線成員，在9月間分別在台中、屏東等地，逮捕賴、林等4男4女，依人口販運、恐嚇取財及違反護照條例等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，8人獲1萬元至8萬元交保。

警方查獲人口販運集團幫受騙男女涉嫌偽造的黃卡。記者林保光／翻攝
警方查獲人口販運集團幫受騙男女涉嫌偽造的黃卡。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌販運人口的8名男女。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌販運人口的8名男女。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌販運人口的8名男女。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉嫌販運人口的8名男女。記者林保光／翻攝

柬埔寨 護照 新冠疫苗

延伸閱讀

不許台灣設代表處 柬埔寨總理：我曾命人燒掉申請文件

屏東縣原住民警察比例7％ 最高階兩線三星副分局長

未報案也沒付贖金…外交部助逃離KK園區 台男自泰搭機返台

柬埔寨救援不中斷！伍麗華低調迎回部落孩子「重新開始」

相關新聞

台南殺警案首次開庭 殉職警曹瑞傑胞兄：「要看著林信吾進棺材」

台南市警二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑今年8月22日追捕竊車嫌犯遇襲，因公殉職，凶嫌林信吾隔天清晨在新竹客運站被逮捕...

騙人到柬埔寨當豬仔 8男女偽造小黃卡獲交保

立委伍麗華援救受騙到柬埔寨的原住民國人，經檢警查出，受騙男女被人口販運集團涉嫌以高薪誘惑，代辦護照搭機赴柬埔寨，其中多名...

影／警巡邏查獲通緝女 搜身有驚人發現直呼「好大」

桃園市青溪派出所員警昨天深夜11時許巡邏行經桃園區寶山街，見前方一輛黑色轎車突然靠邊讓警車先行，緊接著又跨越雙黃線迴轉，...

影／男通緝才被抓！見員警喊大哥裝熟 原來口袋裡藏毒

蔡姓男子今年初因案遭通緝才被新北保大員警查獲，日前又因坐林姓男子所騎機車未戴安全帽，再度被保大同一員警攔下盤查，蔡男還喊...

桃園溫州公園1男遭詐團打死 桃院裁定3嫌羈押禁見

桃園市桃園區溫州公園昨天驚傳命案，23歲陳姓男子疑因出借銀行存摺，捲入詐騙案件，想要抽身引發糾紛，遭人毆打凌虐後丟包公園...

走路碰撞成導火線？南投某科大傳濺血 學長押人不成反被捅

南投某所科技大學五專部兩名學生疑因走路碰撞，雙方發生糾紛，其中一人不滿挨揍，找8、9名學長助陣，一名學長動手押人時，反遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。