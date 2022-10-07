影／警巡邏查獲通緝女 搜身有驚人發現直呼「好大」

桃園市青溪派出所員警昨天深夜11時許巡邏行經桃園區寶山街，見前方一輛黑色轎車突然靠邊讓警車先行，緊接著又跨越雙黃線迴轉，直覺有其中大有問題，攔查後發現轎車女駕駛不但是通緝犯，身上還藏有毒品安非他命，且結晶體完整大片，讓警方驚呼連連。

警方指出，轎車駕駛是48歲的劉姓女子，她因交通過失傷害案件被桃園地檢署通緝。昨天深夜11時30分左右，她駕車行經寶山路，因行車軌跡左搖右晃，車速又偏快，已引起後方警車注意，後來她路邊停車，待警車先行後又跨越雙黃線迴轉，才引起員警注意，上前攔查。

劉女被攔之後，起先辯稱不熟路況，不知道雙黃線迴轉違規，見警方查出通緝身分，又稱忘記開庭時間，不曉得自己被通緝。

由於劉女是通緝犯身分，員警附帶搜索，在她身上找到警用手銬鑰匙，另在背包找到分裝好的安非他命和毒品咖啡包；劉女雖稱毒品是朋友寄放，不清楚分裝袋裡的白色粉末是安非他命，但其中一包結晶體完整，讓員警直呼「這麼大一塊」，連說2次「你在亂騙」；員警清查，劉女所持安非他命淨重約2公克，警詢後除將人解送歸案，也移送毒品相關罪嫌。