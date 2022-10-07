影／男通緝才被抓！見員警喊大哥裝熟 原來口袋裡藏毒

蔡姓男子今年初因案遭通緝才被新北保大員警查獲，日前又因坐林姓男子所騎機車未戴安全帽，再度被保大同一員警攔下盤查，蔡男還喊大哥與員警裝熟，結果在二人口袋裡都發現毒品咖啡包，蔡男見事跡敗露也只有苦笑說，「又被你抓第2次了」，警詢後依毒品罪嫌將二人移送新北地檢署偵辦。

「大哥，好久不見。」林姓男子（21歲）本月4日晚上10時許，騎機車載蔡姓男子（22歲）行經板橋區大觀路一段38巷與僑中二街口，蔡未戴安全帽為新北市保大二中隊員警攔查，蔡男因今年2月因通緝案被同一位員警查緝到案，還大聲問侯該名員警想裝熟，還說，剛下班要去吃東西果腹。

員警眼尖發現蔡男褲子右邊口袋露出一角毒品咖啡包，便問蔡男口袋裡是不是藏有違禁品，蔡男主動從口袋中掏出3包咖啡包，共重7.1公克，還裝蒜推稱褲子被別人穿過，想當然員警沒有這麼容易被呼嚨，眼見瞞不過員警，蔡男只好苦笑說，「又要被你們抓第二次了」；員警也在同行的林男褲子左邊口袋發現毒品咖啡包2包，共重5.34公克，現場檢驗均呈毒品陽性反應。

警方呼籲，毒咖啡包包裝五花八門、繽紛奪目，常容易令人產生好奇心，誤被其彩色漂亮的外表所吸引，卻不知道包裹彩色糖衣的裡面是有害的毒品，家長們一定要特別提醒年輕孩子們注意，不用來路不明的東西，更勿因一時好奇而使用，以免毒害一生。